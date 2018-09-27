Посол РФ в США: Будем жестко реагировать на факты нарушения прав российских заключенных и добиваться их освобождения
Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы», сказал, что российская сторона будет и впредь «жестко реагировать» на факты нарушения законных прав российских заключенных и продолжит добиваться их освобождения.
«Со своей стороны, будем и впредь жестко реагировать на факты нарушения законных прав российских заключенных. Продолжим добиваться освобождения В.Бута, К.Ярошенко и М.Бутиной из американских застенков, и их возвращения домой. Мы в своей правоте уверены», — сказал он.
А.Антонов считает, что дела российских заключенных (В.Бута, К.Ярошенко и М.Бутиной, ставших жертвами судебного «произвола в США»), закономерно получили широкий резонанс. По его словам, что все трое были лишены свободы за преступления, которых «они не совершали».
«Самое тревожное — это то, что права наших граждан в американских тюрьмах систематически нарушаются. Им подолгу не предоставляют медицинскую помощь (о ее качестве отдельный разговор), под надуманными предлогами ужесточают режим содержания вплоть до помещения в карцер, давят психологически, лишая льгот, доступных другим заключенным. (…) Хотелось бы, чтобы международные правозащитные организации обратили, наконец, внимание на факты вопиющей дискриминации россиян в тюрьмах США», — отметил он.
Комментарии19
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johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 12:38
... будем посмотреть КАКОЕ это будет иметь Влияние на вертикаль_имени_пу ....
huyt 27 сентября 2018 | 12:41
johnbmw: Интересно, что ответит этот Антонов, если его спросить о Сенцове?
banyi4 27 сентября 2018 | 12:44
huyt: А что посол РФ должен детально знать про всех террористах?
dataan 27 сентября 2018 | 12:52
В Вашингтоне признали неэффективность применения санкций в отношении России. Такой анализ излагается в докладе помощника руководителя министра финансов США Маршалла Биллингсли по вопросам монетарной и торговой политики
novirusic 27 сентября 2018 | 13:04
dataan: Помощник руководителя это ценно.
Только вот в России уже воют от этих неэффективных санкций.
Ты не знаешь почему?
stopkran1969 27 сентября 2018 | 13:08
dataan: молодец! Беги в кассу за денюшкой, заслужил.
avp235 27 сентября 2018 | 12:56
banyi4:
"жестко реагировать на факты нарушения прав российских заключенных и добиваться их освобождения"
В.Бут, К.Ярошенко и М.Бутина не российские заключенные. а американские, хотя и граждане России.
А реагировать на факты нарушения прав российских заключенных (прежде всего Олега Сенцова) нужно, в этом посол прав.
dataan 27 сентября 2018 | 13:04
avp235: Не мешайте Сенцу идти на рекорд голодовки в книгу рекордов. Когда выйдет после положенного ему по его преступлению срока получит приз :)))))
astet 27 сентября 2018 | 12:58
banyi4: а эта сука не хочет
заняться соблюдением прав
российских заключённых
в великой России???
novirusic 27 сентября 2018 | 13:02
banyi4: А что, он должен знать только о террористах и шпионах сидящих в американских тюрьмах?
Впрочем пусть реагирует, США на него положили с прибором.
Он уже плакал, что с ним никто в США говорить не хочет. Просто посылают на хър или не отвечают.
polikarpich 27 сентября 2018 | 12:49
johnbmw: А как это они "жестить" собираются?
novirusic 27 сентября 2018 | 13:06
polikarpich: Как, как, как обычно, выразят 1001-е предупреждение. И пригрозят, что если их пошлют, то сделают 1002-е
stopkran1969 27 сентября 2018 | 13:10
polikarpich: озаботятся судьбой российских заключённых в российских тюрьмах на зло штатам.
aleks50 Алексей Клубников 27 сентября 2018 | 12:42
Защитим наркокурьеров и посадим борца с коррумпированным режимом:- это всё , что гнилая власть и умеет.
meteor1908 27 сентября 2018 | 12:49
А как же защита прав российских заключённых в российских СИЗО?
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 12:51
В чем заключается жесткость ответа? Да и резонанса что-то за пределами рфии незаметно. Осуждены, кроме Жутиной судом, а это вовсе не произвол.
democ 27 сентября 2018 | 12:53
Так может российских заключённых, которые не согласны с правилами содержания в российских тюрьмах и зонах передадим Америке? Пускай мучаются...
Господи, ну какие же двуличные...
bugatti 27 сентября 2018 | 13:04
Что то никто не заметил чтобы пропагандон занимался правами российских политзаключенны заключенных в России
stopkran1969 27 сентября 2018 | 13:06
Бута с Бутиной берегут от путина)))) а каких льгот их лишают? Просмотра RT?