Посол РФ в США: Будем жестко реагировать на факты нарушения прав российских заключенных и добиваться их освобождения

Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы», сказал, что российская сторона будет и впредь «жестко реагировать» на факты нарушения законных прав российских заключенных и продолжит добиваться их освобождения.

«Со своей стороны, будем и впредь жестко реагировать на факты нарушения законных прав российских заключенных. Продолжим добиваться освобождения В.Бута, К.Ярошенко и М.Бутиной из американских застенков, и их возвращения домой. Мы в своей правоте уверены», — сказал он.

А.Антонов считает, что дела российских заключенных (В.Бута, К.Ярошенко и М.Бутиной, ставших жертвами судебного «произвола в США»), закономерно получили широкий резонанс. По его словам, что все трое были лишены свободы за преступления, которых «они не совершали».

«Самое тревожное — это то, что права наших граждан в американских тюрьмах систематически нарушаются. Им подолгу не предоставляют медицинскую помощь (о ее качестве отдельный разговор), под надуманными предлогами ужесточают режим содержания вплоть до помещения в карцер, давят психологически, лишая льгот, доступных другим заключенным. (…) Хотелось бы, чтобы международные правозащитные организации обратили, наконец, внимание на факты вопиющей дискриминации россиян в тюрьмах США», — отметил он.