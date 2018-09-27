«Форд» потерял около одного миллиарда долларов из-за введенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия
Американский автоконцерн «Форд» потерял около одного миллиарда долларов из-за введенных пошлин на ввоз в США стали и алюминия.
Президент «Форда» Джеймс Хакет заявил, что компания производит большую часть автомобилей на территории Северной Америки, импортные пошлины оказали на концерн серьезное негативное влияние, и теперь компании придется пересмотреть свою стратегию.
Комментарии1
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novirusic 27 сентября 2018 | 12:59
Так уж бывает, так уж выходит
Кто-то теряет, кто-то находит. (с)
Форд потерял, американские производители стали нашли. В целом американская экономика выиграла.
А Форд должен подстроиться под эти изменения.
И понять, что его интересы и интересы экономики США могут не совпадать.