Латвия планирует в этом году опубликовать в интернете документы КГБ
Латвия планирует в этом году опубликовать в интернете документы КГБ.
Речь идет об агентурных картотеках, а также телефонных книжках работников КГБ с информацией о штатных сотрудниках, — сообщает «Интерфакс».
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eniro 27 сентября 2018 | 12:47
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