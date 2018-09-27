МВД предлагает разрешить дознавателям запрашивать информацию в банках о счетах физлиц и ИП в рамках уголовных дел
МВД предлагает разрешить дознавателям запрашивать информацию в банках о счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках расследования уголовных дел. Сейчас такой законопреокт готовится.
Как сообщает ТАСС, сейчас такое право есть у следователей, дознавателям необходимо разрешение прокурора или судьи.
Комментарии2
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schetchik 27 сентября 2018 | 12:47
а расстреливать на месте не хотят?
avp235 27 сентября 2018 | 13:02
Ну нужно же и дознавателям иметь свой кусок.