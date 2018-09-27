Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ближайшие дни может уйти в отставку

Его место займет первый зам.пред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Об этом сообщает РИА со ссылкой на информированный источник.

Между тем, заместитель председателя областного правительства Вера Баширова в интервью ТАСС назвала «слухами» сообщения об отставке губернатора. По ее словам, все мероприятия с участием Берга проводятся по расписанию.