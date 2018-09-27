Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ближайшие дни может уйти в отставку
Его место займет первый зам.пред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Об этом сообщает РИА со ссылкой на информированный источник.
Между тем, заместитель председателя областного правительства Вера Баширова в интервью ТАСС назвала «слухами» сообщения об отставке губернатора. По ее словам, все мероприятия с участием Берга проводятся по расписанию.
Комментарии1
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sergirusso 27 сентября 2018 | 12:45
Между тем, заместитель председателя областного правительства Вера Баширова... Боширова? Ну енто конечно шютка про фамилию. Есть "рыночная экономика" а в СССР придумали "административно - командную систему". В этой системе "аппарат" пытался делать то же самое что "незримая рука рынка". Так и тут - отставки неэффективных и непопулярных политиков неизбежны. Вопрос только - в какой форме это произойдет....