Семь стран СНГ, в том числе, Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан начали тренировку по противовоздушной обороне
Семь стран СНГ, в том числе, Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан начали тренировку по противовоздушной обороне. В ней участвуют до ста самолетов, включая стратегические бомбардировщики.
Руководят мероприятием Воздушно-космические силы России, — сообщили в Минобороны.
Комментарии3
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kottigr1 27 сентября 2018 | 12:42
Лишь бы там какой нибудь "Боинг" не сбился...
neyexo 27 сентября 2018 | 12:44
Штектакель (das Spektakel)
Никто не даст союзникам полую информацию
Как в Афганистане - одно совещание с афганцами, потом отдельное без них
avp235 27 сентября 2018 | 13:06
Надо понимать, что эти "до ста самолетов, включая стратегические бомбардировщики" используются как цели для ПВО? БУК-2М и С200 показали прекрасную выучку их расчетов. Ждем выступления С300 и с400.