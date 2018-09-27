Семь стран СНГ, в том числе, Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан начали тренировку по противовоздушной обороне. В ней участвуют до ста самолетов, включая стратегические бомбардировщики.

Руководят мероприятием Воздушно-космические силы России, — сообщили в Минобороны.