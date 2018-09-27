Индия приняла окончательное решение закупить у России пять современных ракетных систем С-400 «Триумф»
Индия приняла окончательное решение закупить у России пять современных ракетных систем С-400 «Триумф» — сообщила газета Таймс оф Индия, ссылаясь на источник в правительстве. Впрочем, официально об этом пока не объявлено. Как отмечают индийские СМИ, контракт может быть подписан в ходе визита президента России в Индию 4-5 октября
При этом подчеркивается, что Индия пошла на заключение контракта несмотря на угрозу американских санкций.
Комментарии13
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kottigr1 27 сентября 2018 | 12:37
Цыгане в старину, продавая на ярмарках лошадей, по большей части полудохлых, изможденных кляч, подкрашивали их, надували их кузнечными мехами, а потом законопачивали им зады. Лошади, раздуваясь, принимали товарный вид. Так несознательные цыгане буквально надували бессознательных крестьян.
Неужели и с Индией такой фокус прокатит.. !?
patrikk_2 27 сентября 2018 | 12:39
Индия приняла окончательное решение закупить у России пять современных ракетных систем С-400 «Триумф»...
Вы не пожалеете. По крайней мере, жидкие на расправу евреи, к вам точно не прилетят.
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 12:42
типа как в анеке про "неуловимого Джо"? который неуловим потому что НА ХРЕН никому не нужен?????
bugatti 27 сентября 2018 | 13:01
patrikk_2: муслим недоразвитый, Индия пять раз уже принимала решение но так и не купила..когда купят это гавно , которое сбило ил-20 тогда и вой .Главное что ты ссыкло боишься евреев, они тебе пасть твое на очко твое наденут))
nf5096004 27 сентября 2018 | 13:07
patrikk_2: а они хотели? Ты что-то путаешь.
neyexo 27 сентября 2018 | 12:52
kottigr1:
да это кто угодно.
Вот вижу армяне поставляют сухофрукт инжир как бы армянский, а на самом деле иранский. В Армении делают сухофрукты, но в основном курагу. А выдают за свой, чтоб без пошлин было
neyexo 27 сентября 2018 | 12:56
kottigr1: или казахи - поставляют китайский чеснок как казахский, опять, чтоб избежать налогов. Замечательный у нас Евразэс и ОДКБ
neyexo 27 сентября 2018 | 12:38
Индусы - дураки, т.к. единственные платят за наше оружие и не копируют без разрешения
(если б умели - тоже скопировали бы наверно)
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 12:40
neyexo: дааааа ужжжж ОЧЕНЬ МАЛО кто кроме индусов нам зелень в обмен на наше оружие отгружает ... в основном Россия продаёт "в долг", подлежащий списанию лет через 10 ...
andr_712 27 сентября 2018 | 13:05
neyexo: Sundar Pichai - босс Google (CEO),
Satya Narayana Nadella - босс Microsoft, и многие другие выходцы из Индии определяют современные технологии - правят миром сегодня.
mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 12:39
А индийцы учли, что блоки ориентации при монтаже могут быть установлены вверх ногами, из-за чего ракеты могут полететь прямо в противоположную сторону?
neyexo 27 сентября 2018 | 12:49
mikhail_spb_: индусы ставят свою электронику, надеюсь, правильно, т.к. не пьют
banyi4 27 сентября 2018 | 12:41
Ну купят, а куда деваться. Просто бизнес, и ничего личного. Вопрос простой - цена, качество. А пиндосы зато новый айфон в продажу запустили, очереди идиотов уже стоят в РФ )))