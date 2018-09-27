Индия приняла окончательное решение закупить у России пять современных ракетных систем С-400 «Триумф» — сообщила газета Таймс оф Индия, ссылаясь на источник в правительстве. Впрочем, официально об этом пока не объявлено. Как отмечают индийские СМИ, контракт может быть подписан в ходе визита президента России в Индию 4-5 октября

При этом подчеркивается, что Индия пошла на заключение контракта несмотря на угрозу американских санкций.