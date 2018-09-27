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12:30, 27 сентября 2018

Издания «Амурская правда» и «Амур Инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова

Издания «Амурская правда» и «Амур Инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова, обвиняемого в отравлении Скрипалей, — сообщает издание «Медуза». Оба текста можно найти через кэш Google.

Заметки были написаны со ссылкой на издание Инсайдер, которое утверждает, что Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, уроженец Амурской области.

Комментарии

21

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huyt 27 сентября 2018 | 12:34

Цензура, которая запрещена Конституцией РФ.

jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 12:36

В век интернета БЕСПОЛЕЗНО пытаться замести следы. Удаляй, не удаляй - все уже всё знают. Наша Власть пока живёт в каменном веке...

Много дел было, не было времени отписаться по текущим событиям. Дней 10 не отписывался. Это у местной ботвы нет никаких дел, ботва же)))
Многие ждали Мои Актуальные комменты, знаю. Эховская ботва ведь предметно ни строчки по текущим событиям написать не может, они только метят ветки новостей однострочными высерами...хе-хе.

Отравленим Скрипалей занимались полковники ГРУ. И эти полковники при этом умудрились засветиться во всех соцсетях. Ну и ну!
Полковники должны в кабинетах сидеть и разрабатывать детали операций по ликвидации. А ликвидацией должны заниматься О-ПЕ-РА-ТИВ-НИ-КИ. Деградация ГРУ достигла ДНА. Или нет ещё? Кто-то снизу ДНА скоро постучит, уверен.
Далее, Путя выставлен полным придурком. Уверял, что "Боширов" чисто мирный парень, никакого отношения к спецслужбам и силовикам не имеет. И? Оказывается, Путя в Кремле этого "Боширова" награждал "Героем России". Путя поплыл. Всё. Это писец (песец). Песец, этот пушной зверёк незаметно подкрался к Путе, который последнее время постоянно находится в астрале. Сдал старик Кабаев, сдал. Не похож на альфа-самца, совсем не похож. Похож на старика Казладоева, пардон, Кабаева.

Да, и сирийское ПВО сбили наш же самолёт ЧЕРЕЗ 15 мин ПОСЛЕ ТОГО, как закончила налёт авиация Израиля. Кста, арестованный полковник этой Сирийской ПВО уверяет (через адвоката), что у них и кнопки Пуск нет на батарее ПВО, у них чисто техн. ф-я, а кнопка в командном пункте, где сидят ....русские офицеры. Между прочим, удивительно. Оказывается, даже в Сирии есть адвокаты, которые рубятправду-матку, защищая интересы клиента, и не боятся Власть....

patrikk_2 27 сентября 2018 | 12:36

Издания «Амурская правда» и «Амур Инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова...

Значит этническая мафия не смогла или не захотела захватить и подмять под себя провинциальные издания "Амурскую правду" и "Амур-Инфо". Как говориться: То что вы всё ещё независимые от этой мафии, это не ваша заслуга, а их недоработка.

vvietham 27 сентября 2018 | 12:42

//Издания Амурская правда и Амур Инфо удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова//

понятно дело, потому, что миллионы теперь полезли смотреть инфу на сельском web-сервере, вот что-бы он не сдох (не сгорели жесткие диски от такого напряга) эту информацию и удалили

теперь после этой новости все полезут смотреть в Гугл-кэшь (а ему не привыкать), что сельскому администратору и было нужно :)

не стоит искать черную кошку в темной комнате, зная, что её там нет :)

jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 12:39

jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Путя не досидит до конца срока, неоднократно объяснял местной ботве. Скоро все начнут орать "Акелла промахнулся". Старик Кабаев уйдёт. Как Ельцин. Типа, по сост. здоровья. Преемники - Сечин или Собяшка. Сечина Путя побаивается, так шта вполне возможно, Президентом станет Оленевод. Считаю, это вполне приемлемый вариант. Одобрил бы.
Несмотря на платные парковки и плитку.
Ведь, если откровенно, без платных парковок не обойтись. И плитка нужна, но только КАЧЕСТВЕННАЯ.

vinnidi 27 сентября 2018 | 12:49

jjuddgge_ddrredd: И чтобы перекладывалась по два раза в год и чтобы подряды были у одной близкой к своим родственникам фирме??? вы дядя вообще с головой своей явно плохо дружите!!!

jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 12:59

vinnidi: Интернетное насекомое, у тебя голова толко для того, что бы в неё есть, и всё)))
Коррупция есть во всех странах. Даже в Америке. Там это называется - лоббизм.
Оленевод - крепкий хозяйственник, а главное - не гэбист. Качество плитки сейчас вполне приемлемое, не то безобразие, что было 3-4 года назад.

encopresis 27 сентября 2018 | 13:01

vinnidi: Угу. Причём не только в Москве, а по всей России.

tom_tom 27 сентября 2018 | 12:50

- У меня зазвонил телефон. Кто говорит?
- Герой России Чепига!
- Что надо?
- Схорониться мне надо!

ostapba 27 сентября 2018 | 13:02

tom_tom: а почему в вашем посте слово Герой через букву "Г"?
А не "Х"?
Даже??

tv_victim 27 сентября 2018 | 12:34

Кто знает более действенный способ убедиться в достоверности информации?

lenin3 27 сентября 2018 | 12:36

В век интернета удалять инфу и думать,что её больше не найдут-идиотизм.Но,судя по событиям в Магасе,в России могут и интернет отключить,ибо нефиг не верить власти...

cosmo_ 27 сентября 2018 | 12:38

При этом сам Инсайдер говорит что ему инфу подогнали "Сопли Белинкэта", а те в свою очередь ссылаются на кукую то "паспортную базу" которую они якобы купили...
При этом даже упоротый ведущий Эха признал что изображение на одном фото не похоже на другое и не понятно на основании чего сделан вывод...
Одним словом "неопровержимые доказательства"....

encopresis 27 сентября 2018 | 13:04

cosmo_: Портянки, неужели вам самим не стыдно ЗДЕСЬ писать такое? У западных спецслужб, которые прикрываются по политическим соображениям, "независимыми расследователями" аргументов попой ешь, а у вас базар школоты в стиле старших гопников.

protoukrop 27 сентября 2018 | 12:41

Учитывая то что политические ток шоу на всех телеканалах засунули языки в задницу, относительно этой мегановости, то можно делать уверенный вывод о том, что действительно Боширов и Чепига это один и тот же человек.

piterjanis 27 сентября 2018 | 13:08

protoukrop: ага,истина! ))))

sapiens17 27 сентября 2018 | 12:45

Удивительно, что в Чеченской компании Герои России воевали друг с другом по разную сторону. Где такое ещё может быть (было)?

motooppic 27 сентября 2018 | 12:46

Все на оппозиционный митинг протеста. Нас не обмануть. Демократия в опасности, Путин виноват. Побежали!!!!!

alextheterrible 27 сентября 2018 | 12:47

Вопрос: если бы Боширов не был полковником ГРУ Чепигой, то зачем надо было бы этим амурским изданиям удалять новую информацию о нем?

tv_victim 27 сентября 2018 | 12:51

alextheterrible: Ну, типа, раз удалили, то теперь он может опять ехать в загранкомандировку. За бугром-то одни простачки живут, для них раз инфа удалена из "Амурской правды", значит ничего и не было....

grantis 27 сентября 2018 | 12:55

Амурская правда - главное оружие Кремля :-)

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