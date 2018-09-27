Издания «Амурская правда» и «Амур Инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова, обвиняемого в отравлении Скрипалей, — сообщает издание «Медуза». Оба текста можно найти через кэш Google.

Заметки были написаны со ссылкой на издание Инсайдер, которое утверждает, что Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, уроженец Амурской области.