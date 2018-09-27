Посол России в США Антонов: Россия за продление ДСНВ и рассчитывает на возобновление консультаций
Россия за продление Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и рассчитывает на возобновление консультаций по стратстабильности на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы».
«Что касается ДСНВ, то мы за продление действия Договора. (…) Американской стороне в Хельсинки были переданы конкретные предложения по тематике контроля над вооружениями и разоружения. Ожидаем, что Вашингтон в скором времени завершит межведомственное согласование подходов по данной проблематике. В данном контексте рассчитываем на возобновление консультаций по стратстабильности на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств», — сказал он.
По словам А.Антонова, Россия рассчитывает, что позиция Вашингтона сформируется в ближайшее время.
Посол также добавил, что по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) необходимо вести профессиональный диалог, на экспертном уровне обсуждать перспективы снятия взаимных озабоченностей.
«В целом, восстановление двустороннего взаимодействия по комплексу вопросов стратегической стабильности и нераспространения ОМУ отвечает интересам поддержания международной безопасности, — отметил он.
Комментарии3
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danko1 27 сентября 2018 | 12:24
Сомнительно, чтобы Россия, та, что Путин, стремилась к сокращению наступательного оружия, учитывая, что Путин пугал новыми современными ракетами и предупреждал, что привык бить первым, а Киселев угрожал США ядерным пеплом покрыть.
kottigr1 27 сентября 2018 | 12:29
danko1: Какие ещё соглашения можно подписывать со страной нарушившей Будапештские соглашения .. !?.. Бумага стоит дороже...
askol2016 27 сентября 2018 | 12:24
Это говорит о том, что у России нет новых и эффективных СНВ и не предвидится! А вот США полным ходом такие вооружения разрабатывают и близки к завершению