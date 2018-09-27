Посол России в США Антонов: Россия за продление ДСНВ и рассчитывает на возобновление консультаций

Россия за продление Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и рассчитывает на возобновление консультаций по стратстабильности на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается ДСНВ, то мы за продление действия Договора. (…) Американской стороне в Хельсинки были переданы конкретные предложения по тематике контроля над вооружениями и разоружения. Ожидаем, что Вашингтон в скором времени завершит межведомственное согласование подходов по данной проблематике. В данном контексте рассчитываем на возобновление консультаций по стратстабильности на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств», — сказал он.

По словам А.Антонова, Россия рассчитывает, что позиция Вашингтона сформируется в ближайшее время.

Посол также добавил, что по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) необходимо вести профессиональный диалог, на экспертном уровне обсуждать перспективы снятия взаимных озабоченностей.

«В целом, восстановление двустороннего взаимодействия по комплексу вопросов стратегической стабильности и нераспространения ОМУ отвечает интересам поддержания международной безопасности, — отметил он.