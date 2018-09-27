Сегодня станет известно место проведения Чемпионата мира по футболу в 2024-м году. На право принять Евро претендуют Германия и Турция.

Свою заинтересованность в проведении турнира ранее высказывали также скандинавские страны. Но президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон отозвал заявку, сказав, что она не сможет соответствовать требованиям турнира такого уровня. Кроме того, о готовности провести Евро высказывались Нидерланды и Эстония. Однако в итоге заявки поступили только от Германии и Турции.

УЕФА на прошлой неделе опубликовал оценочный отчет, судя по которому немецкая заявка выглядит явным фаворитом. Однако турецкие стадионы, большинство из которых построены совсем недавно, куда современнее немецких.

За Турцию может сыграть и то, что страна никогда не принимала крупные футбольные турниры. Германия же проводила чемпионат Европы и два чемпионата мира, причем последний относительно недавно — в 2006 году.

Ближайший Чемпионат Европы пройдет в 2020-м году сразу в нескольких странах Старого света. Финал состоится в Лондоне.