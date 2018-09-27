ФАС оштрафовала Мособлгаз на 600 тысяч рублей за нарушение сроков подключения к газу жилого дома

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Мособлгаз на 600 тысяч рублей за нарушение сроков подключения к газу жилого дома. Кроме того, монополист необоснованно навязывал абоненту невыгодные условия — требовал заключить договор на техническое обслуживание внутри домового газового оборудования. Это не предусмотрено действующими правилами.