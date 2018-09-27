ФАС оштрафовала Мособлгаз на 600 тысяч рублей за нарушение сроков подключения к газу жилого дома
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Мособлгаз на 600 тысяч рублей за нарушение сроков подключения к газу жилого дома. Кроме того, монополист необоснованно навязывал абоненту невыгодные условия — требовал заключить договор на техническое обслуживание внутри домового газового оборудования. Это не предусмотрено действующими правилами.
Комментарии2
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rom8883 27 сентября 2018 | 12:15
Газовые жулики наглеют от попустительства властей.
compare 27 сентября 2018 | 12:22
они,"наше все",в дальнейшем,эти деньги с этого же дома и поимеют...