В Алтайском крае полторы тысячи человек остались без света из-за бобра, который повалил дерево на ЛЭП
В Алтайском крае полторы тысячи человек остались без света из-за бобра, который повалил дерево на ЛЭП.
По словам энергетиков, это не первый случай, когда бобры создают проблемы – несколько лет назад они обесточили поселок Бобровка, — сообщает ТАСС.
Комментарии1
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huyt 27 сентября 2018 | 11:37
Энергетики должны обслуживать свои сети,в том числе отпиливать деревья. Это входит в тариф. Зачем валить всё на диких животных? Мы что, в непроходимой тайге куда не вступала нога человека живём что-ли?