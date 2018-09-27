В Алтайском крае полторы тысячи человек остались без света из-за бобра, который повалил дерево на ЛЭП.

По словам энергетиков, это не первый случай, когда бобры создают проблемы – несколько лет назад они обесточили поселок Бобровка, — сообщает ТАСС.