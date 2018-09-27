Нефтяная компания ЛукОйл вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии журнала Форбс. На втором месте – «Х5 Retail Group», третье занимает Сургутнефтегаз.

Самым крупным работодателем среди частных компаний в рейтинге этого года оказался «Магнит» – в его штате почти 300 тысяч сотрудников.