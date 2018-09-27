Нефтяная компания ЛукОйл вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии журнала Форбс
Нефтяная компания ЛукОйл вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии журнала Форбс. На втором месте – «Х5 Retail Group», третье занимает Сургутнефтегаз.
Самым крупным работодателем среди частных компаний в рейтинге этого года оказался «Магнит» – в его штате почти 300 тысяч сотрудников.
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