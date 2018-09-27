Ведомости: До следующих выборов возможна отставка еще десяти губернаторов

До следующих выборов возможна отставка еще десяти губернаторов, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По мнению политологов, в частности, могут быть уволены главы Курской и Липецкой областей – Александр Михайлов и Олег Королев. Возможна и отставка губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Срок его полномочий истекает в 2019 году.

Накануне президент Путин отправил в отставку глав трех регионов – Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии.