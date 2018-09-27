Сократилось количество россиян, которые готовы участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста
За последний месяц резко сократилось количество россиян, которые готовы лично участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. В августе о готовности протестовать говорили 53%, а в сентябре уже 35, — показал опрос Левада Центра, о котором сообщает газета Ведомости.
По мнению экспертов, население смирилось с планами властей поднять пенсионный возраст, хотя не ожидало пенсионной реформы и не было к ней готово.
Комментарии3
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democ 27 сентября 2018 | 11:37
Кухонные протестанты. Значит получается, что власть не дожала, есть ещё возможность гайки дальше крутить...
mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 11:38
Как и ожидалось, безропотное народонаселение смирилось с очередным грабежом, устроенном чекистско-кэпээсэсовской властью.
За вековую историю грабежей привыкло.
viteck 27 сентября 2018 | 11:38
А я так думаю, что все еще только начинается...