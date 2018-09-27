Уровень бедности в России остается высоким
Уровень бедности в России остается высоким. 13 миллионов человек имеют доходы ниже прожиточного минимума, — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
В то же время в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров — на 2,6% — уточнил Кудрин.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 11:36
И это при том, что уровень бедности находится на запредельно низком уровне.
Можно ли отнести к нищим тех, кто получает в месяц 15-20 тыс.?
Скорее всего, да.
Тогда нищих будет в разы больше.
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 11:37
а КАК он увеличится в результате "пенс.реф"? кто-нибудь хоть ПРОБОВАЛ Посчитать???
kottigr1 27 сентября 2018 | 11:39
mikhail_spb_: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не зря нынешнюю Россию называют - "Нигерия в снегах"..
y3emen1 27 сентября 2018 | 11:38
никому не кажется, что глобус в вовиной жопе всё время растёт?
sadda 27 сентября 2018 | 11:38
Так и сам прожиточный минимум на уровне бедности.