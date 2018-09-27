Уровень бедности в России остается высоким. 13 миллионов человек имеют доходы ниже прожиточного минимума, — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В то же время в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров — на 2,6% — уточнил Кудрин.