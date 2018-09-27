Сегодня выходит новая книга Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».
Сегодня выходит новая книга Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».
Книга вышла в издательстве Эксмо.
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Сегодня выходит новая книга Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».
Книга вышла в издательстве Эксмо.
Комментарии3
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chubazzl 27 сентября 2018 | 11:07
Будем посмотреть
edyunia 27 сентября 2018 | 11:10
«Тайные виды на гору Фудзи»
«Тайные виды на террикон Фудзи».
klukvik 27 сентября 2018 | 11:16
в рулонах???