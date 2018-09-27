Прокуратура потребовала отменить оправдательный приговор пермскому блогеру Роману Юшкову
В начале сентября присяжные сочли, что тот не виновен в реабилитации нацизма.
Надзорное ведомство Пермского края через представление в Верховный суд пытается оспорить оправдательный приговор публицисту, которого обвиняли в унижении человеческого достоинства в отношении евреев. Прокуроры посчитали, что Роман Юшков давил на присяжных, обращаясь к ним со скамьи подсудимых и задавал «неуместные вопросы» главному свидетелю, пытаясь его «опорочить». Тем самым под сомнение ставят сам вердикт и требуют направить дело на новое рассмотрение с новой коллегией.
Преступление Юшкова, по версии следствия — в репосте текста под заголовком «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с шестью миллионами жертв холокоста». Кроме того, в комментариях под этим репостом, Роман Юшков вступил в полемику с оппонентами, где и сам оскорбительно высказался в адрес евреев.
Признав Юшкова невиновным в реабилитации нацизма, присяжные тем не менее сочли его виновным за публикацию текста «Хватит кормить чужаков». По этому эпизоду ему было назначено условное наказание.
Комментарии6
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alexey65 27 сентября 2018 | 11:08
Мне глубоко противна позиция этого антисемита, но привлекать за нее к уголовной ответственности это дикость.
arye_11 27 сентября 2018 | 11:18
alexey65:
Антисемитизм - последний довод путинской власти.
Когда совсем им станет невмоготу - вынимут и этот козырь.
А Юшков нарушил государственную монополию. За это его и наказали.
huyt 27 сентября 2018 | 11:30
arye_11: Всё за блогерами гоняются, а жулики и воры на свободе гуляют или под домашним арестом.
vitfom 27 сентября 2018 | 11:24
А по какой статье обвинение для суда присяжных? 282-я, 354.1-я и присяжные?
nikolaitschi 27 сентября 2018 | 11:27
Преступно давать таким людям трибуну на всю страну. Впрочем, "приватизация" жертвенности евреями не меньший вред. Нацизм выбирал себе жертвы по национальному признаку, но пожирал всех, кто ему попадался на пути Жертвами нацизма (как и любого изма) являются все, особенно те народы, где этот изм побеждал. Если делать жертвой одну, любую, нацию, то нацизм повторится.
beliy_negr 27 сентября 2018 | 11:38
Хотел пошутить, спросить за что засудили, за репост или за лайки?
А оказывается, действительно, хотят засудить за репост. Это какое то бесконечное дно.
Лично меня, оскорбляют ряженные в золотую парчу, бородатые попы. И та хрень, которую они несут, И вся их секта с миллионами монастырей, огромной личной охраной, дорогие машины и дома, купленные на деньги доверчивых дурачков. Наличие всего этого оскорбляет любого разумного, современного человека!
Но это средневековое мракобесие процветает, каста неприкасаемых жрецов, рулит и в современном мире.
А сажают за репосты и за лайки...