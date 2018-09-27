Прокуратура потребовала отменить оправдательный приговор пермскому блогеру Роману Юшкову

В начале сентября присяжные сочли, что тот не виновен в реабилитации нацизма.

Надзорное ведомство Пермского края через представление в Верховный суд пытается оспорить оправдательный приговор публицисту, которого обвиняли в унижении человеческого достоинства в отношении евреев. Прокуроры посчитали, что Роман Юшков давил на присяжных, обращаясь к ним со скамьи подсудимых и задавал «неуместные вопросы» главному свидетелю, пытаясь его «опорочить». Тем самым под сомнение ставят сам вердикт и требуют направить дело на новое рассмотрение с новой коллегией.

Преступление Юшкова, по версии следствия — в репосте текста под заголовком «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с шестью миллионами жертв холокоста». Кроме того, в комментариях под этим репостом, Роман Юшков вступил в полемику с оппонентами, где и сам оскорбительно высказался в адрес евреев.

Признав Юшкова невиновным в реабилитации нацизма, присяжные тем не менее сочли его виновным за публикацию текста «Хватит кормить чужаков». По этому эпизоду ему было назначено условное наказание.