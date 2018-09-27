Полиция Словакии арестовала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты

Гибель репортера в конце февраля спровоцировала политический кризис и отставку ряда членов правительства.

Об аресте подозреваемых известно пока что мало. Словацкая полиция отчиталась о лишь проведении обысков в их домах. Не указывается и то, сколько человек было задержано спецназом. В то же время адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста Яна Куциака и его невесты, подтвердил, что арестованные проходят как подозреваемые в убийстве молодых людей. В свою очередь, словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини написал в Твиттере, что рад был получить новость о поимке предполагаемых злоумышленников.

Напомним, убитый в конце февраля журналист Ян Куциак проводил расследование о вероятных инвестициях итальянской мафии в словацкую недвижимость и связях криминальных структур с политиками страны. Его смерть повлекла за собой многотысячные акции протеста, на которых митингующие требовали отставки правительства. В результате в течение двух недель после убийства Куциака о своем уходе объявили министры культуры и внутренних дел, а также глава кабмина Роберт Фицо.

Как отмечает ТАСС, смерть Куциака стала пятым за последние 10 лет убийством журналиста в странах Евросоюза.