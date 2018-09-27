Полиция Словакии арестовала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты
Гибель репортера в конце февраля спровоцировала политический кризис и отставку ряда членов правительства.
Об аресте подозреваемых известно пока что мало. Словацкая полиция отчиталась о лишь проведении обысков в их домах. Не указывается и то, сколько человек было задержано спецназом. В то же время адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста Яна Куциака и его невесты, подтвердил, что арестованные проходят как подозреваемые в убийстве молодых людей. В свою очередь, словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини написал в Твиттере, что рад был получить новость о поимке предполагаемых злоумышленников.
Напомним, убитый в конце февраля журналист Ян Куциак проводил расследование о вероятных инвестициях итальянской мафии в словацкую недвижимость и связях криминальных структур с политиками страны. Его смерть повлекла за собой многотысячные акции протеста, на которых митингующие требовали отставки правительства. В результате в течение двух недель после убийства Куциака о своем уходе объявили министры культуры и внутренних дел, а также глава кабмина Роберт Фицо.
Как отмечает ТАСС, смерть Куциака стала пятым за последние 10 лет убийством журналиста в странах Евросоюза.
Комментарии5
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kara 27 сентября 2018 | 11:06
так надо было Инсайдер попросить, они бы Боширова и Петрова привязали к этим убийствам.
ну а что? семь бед-один ответ, тем более,что уже наказали.
patrikk_2 27 сентября 2018 | 11:12
В то же время адвокат Даниэль Липшич, представляющий интересы семей журналиста Яна Куциака и его невесты, подтвердил, что арестованные проходят как подозреваемые в убийстве молодых людей...
Что значит "в убийстве молодых людей", это какая-то банда педофилов что-ли, типа Юрия Дмитриева и Владимира Буковского?
andygo__ru 27 сентября 2018 | 11:26
patrikk_2: "Что значит "в убийстве молодых людей", это какая-то банда педофилов что-ли" ----
--- педричелкин, я тебя в чем-то даже понимаю: прижопин на своей кухне - не слишком-то кормит; нужно вкалывать, чтобы не упасть в голодный обморок... И, понятно, времени на то, чтобы следить за событиями в Словакии - ну совсем у тебя нет.
Однако: ты, болезный, уж найди возможность ознакомиться с этой словацкой историей. Не(с)только убийства, сколько - реакцией ОБЩЕСТВА на это убийство.
А молодые люди... хм... так они и были молодыми, когда их убили.
Ну а пока, чепига, беги к петрову и васечкину - они тебя приголубят: будешь третьей чепигой. А после симоньян - четвертой. ;)
zemljanka 27 сентября 2018 | 11:15
Молодцы!
Полиция защищает свой народ от криминала.
Полиция России - ловит бабушек с плакатами - защищает криминальную власть.
Позор продажным завистникам преступников.
sapiens17 27 сентября 2018 | 11:20
"...Его смерть повлекла за собой многотысячные акции протеста, на которых митингующие требовали отставки правительства...."
Вот это Люди! Народ!
Не электорат РФ.