Верховный суд Индии постановил больше не считать преступлением супружескую измену
Верховный суд Индии постановил больше не считать преступлением супружескую измену – эта статья в Уголовном кодексе признана неконституционной.
Закон был принят еще во времена британского колониального правления 158 лет назад. При этом кодекс предусматривал наказание для мужчины, но не для женщины, которая считалась собственностью мужа.
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