Z Архив новостей новости
5 0 6 555
10:30, 27 сентября 2018

В Бразилии суд постановил не допускать к голосованию на всеобщих выборах в октябре почти три миллиона избирателей

В Бразилии суд постановил не допускать к голосованию на всеобщих выборах в октябре почти три миллиона избирателей  — из-за отсутствия дактилоскопической регистрации.

С 2016 года в Бразилии действует электронная система голосования, она требует биометрических данных для подтверждения личности избирателя.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Столкновения в Кабардино-Балкарии Столкновения в Кабардино-Балкарии Конфликт между кабардинцами и балкарцами произошел на фоне споров о праздновании исторической битвы…

5 121 6 38230 20.09
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, кавказ, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 85 6 8386 08:45
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Новости

представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat Как отмечает Захарова, вброс произошел сразу после выступления Терезы Мей в Совбезе ООН, которая вновь выдвинула бездоказательные обвинения против России…

5 43 6 5892
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 74 6 10631 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Оглашение имен свидетелей по делу о гибели журналистов в ЦАР может привести к новым жертвам Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен…

5 139 6 77472 20.09
Kполитика, журналисты, общество, расследования, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

У вас пенсионеры «калашами» торгуют? Кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров…

5 50 6 30457 20.09
Kполитика, общество, деньги, армия, пенсии, события
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Власть ставит медицинский эксперимент на живом человеке – Олеге Сенцове Российская, а возможно и западная, медицина не имеет опыта поддержания жизни при столь длительной голодовке. Никто не знает, выживет Сенцов или нет…

5 54 6 8164 26.09
Kсенцов, пикеты, протесты, видео, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Королева Марго Своим интервью Марго дала понять, что пацаны врут как подорванные, ни одному их слову верить нельзя. А значит (ну хотя бы косвенно), разоблачила этот смертельный номер…

5 47 6 19919 20.09
Kобщество, скрипаль, симоньян, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 150 6 24312 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 64 6 10455 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 95 6 15664 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16581 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5448 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 41 6 7101 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 163 6 28808 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5172 21.09
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Настоящее имя Руслана Боширова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига Он полковник ГРУ…

5 8 6 9060
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…

5 246 6 148309 22.09
#слушать 47:07 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 54 6 20383 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 312620 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

+ Новый арест Алексея Навального Новый арест Алексея Навального Симоновский районный суд Москвы арестовал политика на 20 суток…

5 299 6 90484 24.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7292397
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3674419

Сегодня в эфире