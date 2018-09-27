В Бразилии суд постановил не допускать к голосованию на всеобщих выборах в октябре почти три миллиона избирателей — из-за отсутствия дактилоскопической регистрации.

С 2016 года в Бразилии действует электронная система голосования, она требует биометрических данных для подтверждения личности избирателя.