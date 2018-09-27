Мэр Москвы Сергей Собянин просит федеральный центр поддержать проект развития московского транспортного узла
Мэр Москвы Сергей Собянин просит федеральный центр подержать проект развития московского транспортного узла, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на информированный источник. По его словам, из необходимых 930 миллиардов рублей финансированием обеспечено лишь 159 миллиардов.
В мэрии Москвы публикацию пока не прокомментировали.
Комментарии8
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sg102 27 сентября 2018 | 10:38
Пошли на хуй, москвичи! Свой бюджет на фейерверки потратили, теперь давай из России деньги тянуть? А России оно надо эти ваши узлы, твари ебучие..
tite2 27 сентября 2018 | 11:15
sg102: поддерживаю , как москвич и гражданин!
huyt 27 сентября 2018 | 11:28
tite2: Так плитки поменьше перекладывать надо и цветочков под осень сажать, тогда и деньги высвободятся.
romashka__ 27 сентября 2018 | 11:34
Собянин - бездарный политик. Россия нищая. а он денег в Москву ненасытную требует.. ПОЗОР.
agronom 27 сентября 2018 | 10:41
Кто бы поддержал проект асфальтирования нашей улицы в поселке, обещают власти уже двадцать лет
dwon 27 сентября 2018 | 10:44
Вот это называется оборзеть дальше некуда. Эти суки и так выпили всю кровь из России и всё равно им мало. И всё равно дай. Ну не твари ли?
wuwer 27 сентября 2018 | 11:21
А кто хвастался, что Москва обеспечивает пенсией каждого десятого росиянца?
Что кажный год Москва закалачивает по 3 триллиона дохода?
Чё уже по карманам всё распихали? ещё надо?
nikolaitschi 27 сентября 2018 | 11:36
Нужно всего-то закрыть в регионах 20-30 тысяч школ и больниц! Человек, не понимающий, что город не может вместить население всей страны должен уйти. Я всю жизнь прожил в Москве и мой дедушка тоже, но всему есть предел. В нищей стране пир во время чумы пора прекращать! Человек, не ведающий слово стратегия должен сидеть в сортире и кричать ЗАНЯТО!