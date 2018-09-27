Мэр Москвы Сергей Собянин просит федеральный центр поддержать проект развития московского транспортного узла

Мэр Москвы Сергей Собянин просит федеральный центр подержать проект развития московского транспортного узла, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на информированный источник. По его словам, из необходимых 930 миллиардов рублей финансированием обеспечено лишь 159 миллиардов.

В мэрии Москвы публикацию пока не прокомментировали.