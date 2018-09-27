Z Архив новостей новости
5 8 6 270
10:30, 27 сентября 2018

135 тысяч домов отремонтированы в России по программе капитального ремонта с момента ее запуска в 2014 году

135 тысяч домов отремонтированы в России по программе капитального ремонта с момента ее запуска в 2014 году, — сообщил зам.министра строительства и  ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, стоимость выполненных работ  — несколько сотен миллиардов рублей.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

orein51 27 сентября 2018 | 10:39

самое интригующее, что никто чибисуну не верит..

vikwlad 27 сентября 2018 | 10:50

"стоимость выполненных работ — несколько сотен миллиардов рублей."
А сколько за это время потрачено Кремлём на войны в Украине и Сирии?

huyt 27 сентября 2018 | 11:34

vikwlad: 135 тысяч домов лишь участвовали в капитальном ремонте, но это не значит, что отремонтированы. Покрасили фасад дома это тоже участие в капатальном ремонте. А ещё нужно ремонтировать прохудившуюся от времени крышу и трубы и систему отопления, а ещё менять ещё старые 60-летние алюминиевые провода, у которых от времени даже изоляция потрескалась.

curious69_ 27 сентября 2018 | 10:45

Несколько сотен миллиардов рублей по программе капитального ремонта и УКРАЛИ. 135 тысяч за три года это по 45 тысяч ломов в год. Разделить на 80 городов в России это более чем по 500 домов в одном городе. Например в Брянске - ни одного. Ибо КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт дома по СНИПам это полная замена кровли ,перекрытий и инженерных сетей и вдобавок ремонт фундаментов. В большинстве случаях построить новый дом из блоков - ДЕШЕВЛЕ чем капитальный ремонт дома. Платят все , а ремонтируют ( реставрируют) дома в городах миллиониках. Воровское сучье племя

sim202_ 27 сентября 2018 | 10:59

Ага.
Весь "капитальный" ремонт -
пенопластом обшили и подъезды покрасили.
В лучшем случае.

tv_victim 27 сентября 2018 | 11:14

Вранье. Их и так должны были отремонтировать, без дополнительных поборов с населения.

vilingrad 27 сентября 2018 | 11:29

Некоторые по третьему разу... за указанный период:)

echo_shar 27 сентября 2018 | 11:31

Взноссы на капремонт - наилучший налог, который можно себе представить. У людей есть мотивация и возможность контролировать ремонт своего дома. Ничего подобного даже близко нет ни с одним из других налогов.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Столкновения в Кабардино-Балкарии Столкновения в Кабардино-Балкарии Конфликт между кабардинцами и балкарцами произошел на фоне споров о праздновании исторической битвы…

5 121 6 38230 20.09
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, кавказ, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 85 6 8386 08:45
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Новости

представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat Как отмечает Захарова, вброс произошел сразу после выступления Терезы Мей в Совбезе ООН, которая вновь выдвинула бездоказательные обвинения против России…

5 43 6 5892
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 74 6 10631 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Оглашение имен свидетелей по делу о гибели журналистов в ЦАР может привести к новым жертвам Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен…

5 139 6 77472 20.09
Kполитика, журналисты, общество, расследования, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

У вас пенсионеры «калашами» торгуют? Кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров…

5 50 6 30457 20.09
Kполитика, общество, деньги, армия, пенсии, события
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Власть ставит медицинский эксперимент на живом человеке – Олеге Сенцове Российская, а возможно и западная, медицина не имеет опыта поддержания жизни при столь длительной голодовке. Никто не знает, выживет Сенцов или нет…

5 54 6 8164 26.09
Kсенцов, пикеты, протесты, видео, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Королева Марго Своим интервью Марго дала понять, что пацаны врут как подорванные, ни одному их слову верить нельзя. А значит (ну хотя бы косвенно), разоблачила этот смертельный номер…

5 47 6 19919 20.09
Kобщество, скрипаль, симоньян, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 150 6 24312 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 64 6 10455 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 95 6 15664 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16581 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5448 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 41 6 7101 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 163 6 28808 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5172 21.09
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Настоящее имя Руслана Боширова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига Он полковник ГРУ…

5 8 6 9060
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…

5 246 6 148309 22.09
#слушать 47:07 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 54 6 20383 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 312620 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

+ Новый арест Алексея Навального Новый арест Алексея Навального Симоновский районный суд Москвы арестовал политика на 20 суток…

5 299 6 90484 24.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7292397
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3674419

Сегодня в эфире