135 тысяч домов отремонтированы в России по программе капитального ремонта с момента ее запуска в 2014 году
135 тысяч домов отремонтированы в России по программе капитального ремонта с момента ее запуска в 2014 году, — сообщил зам.министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, стоимость выполненных работ — несколько сотен миллиардов рублей.
Комментарии8
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orein51 27 сентября 2018 | 10:39
самое интригующее, что никто чибисуну не верит..
vikwlad 27 сентября 2018 | 10:50
"стоимость выполненных работ — несколько сотен миллиардов рублей."
А сколько за это время потрачено Кремлём на войны в Украине и Сирии?
huyt 27 сентября 2018 | 11:34
vikwlad: 135 тысяч домов лишь участвовали в капитальном ремонте, но это не значит, что отремонтированы. Покрасили фасад дома это тоже участие в капатальном ремонте. А ещё нужно ремонтировать прохудившуюся от времени крышу и трубы и систему отопления, а ещё менять ещё старые 60-летние алюминиевые провода, у которых от времени даже изоляция потрескалась.
curious69_ 27 сентября 2018 | 10:45
Несколько сотен миллиардов рублей по программе капитального ремонта и УКРАЛИ. 135 тысяч за три года это по 45 тысяч ломов в год. Разделить на 80 городов в России это более чем по 500 домов в одном городе. Например в Брянске - ни одного. Ибо КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт дома по СНИПам это полная замена кровли ,перекрытий и инженерных сетей и вдобавок ремонт фундаментов. В большинстве случаях построить новый дом из блоков - ДЕШЕВЛЕ чем капитальный ремонт дома. Платят все , а ремонтируют ( реставрируют) дома в городах миллиониках. Воровское сучье племя
sim202_ 27 сентября 2018 | 10:59
Ага.
Весь "капитальный" ремонт -
пенопластом обшили и подъезды покрасили.
В лучшем случае.
tv_victim 27 сентября 2018 | 11:14
Вранье. Их и так должны были отремонтировать, без дополнительных поборов с населения.
vilingrad 27 сентября 2018 | 11:29
Некоторые по третьему разу... за указанный период:)
echo_shar 27 сентября 2018 | 11:31
Взноссы на капремонт - наилучший налог, который можно себе представить. У людей есть мотивация и возможность контролировать ремонт своего дома. Ничего подобного даже близко нет ни с одним из других налогов.