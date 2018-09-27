135 тысяч домов отремонтированы в России по программе капитального ремонта с момента ее запуска в 2014 году, — сообщил зам.министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, стоимость выполненных работ — несколько сотен миллиардов рублей.