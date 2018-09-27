Колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области
Это более 400 тонн груза, в частности, детские продуктовые наборы и медицинское имущество, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС подчеркнули, что все автомобили прошли досмотр на украинской границе на двух пунктах пропуска. Причем, проверяли не только технику, но и сопроводительные документы.
Комментарии43
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aleks50 Алексей Клубников 27 сентября 2018 | 10:37
Колонна благополучно миновала десятки российских Воронежей.
chapter_2 27 сентября 2018 | 10:44
aleks50: Гуманитарную помощь МЧС - голодным российским бомжам !
kottigr1 27 сентября 2018 | 10:50
chapter_2: Интересно.. На сколько потянула эта колонна в тротиловом эквиваленте ?
mbh_vor__n1 27 сентября 2018 | 10:55
Вот это правильно!
Раз хомячьё и бандеровцы бесятся, значит продолжать. ;)
nitinol 27 сентября 2018 | 11:00
mbh_vor__n1: А ещё бесятся российские пенсионеры. Тоже прикажешь продолжать?
sinoptik2016 27 сентября 2018 | 11:12
С пенсионерами уже решили - будут их сокращать в количестве
sinoptik2016 27 сентября 2018 | 11:12
С пенсионерами уже решили - будут их сокращать в количестве
zemljanka 27 сентября 2018 | 11:34
Миру мир. Разоружение.
Не стрелять. Не травить.
Изолировать свихнувшихся брехунов-людоедов
zemljanka 27 сентября 2018 | 11:31
kottВоенные преступники - убили над Сирией 15 своих офицеров - закидали могилы медальками и городами - соврали миру, что это не они - переключились на убийства в Украине.
Абсолютные кретины. И нелюди. Прекратите убивать!
Спасите Сенцова! Не продолжайте фашистский эксперимент над режиссером.
Вон из власти людоеды-лилипутины, пожирающие свой народ.
sinoptik2016 27 сентября 2018 | 11:10
aleks50: вот такой вот русский мир- без гуманитарной помощи долго не протянет.
napoleon2013 27 сентября 2018 | 10:37
Вашу мать, а когда мне доставят гуманитарную помощь?
Я тоже готов отделиться от кого-нибудь и начать безобразничать...
estamp 27 сентября 2018 | 10:44
napoleon2013: а когда мне доставят гуманитарную помощь?
---
Неверный вопрос.
Попроси сначала, чтоб тпбя ВСУ побомбили, тогда и проси помощь.
А лучше иди работатй.
vit0nix 27 сентября 2018 | 10:49
estamp: та отъедь 100км от Москвы тут уже все давно разбомбили
nitinol 27 сентября 2018 | 11:02
vit0nix: Этому чму, estamp.у, нужно, чтобы обязательно ВСУ отбомбилось...
za_rodinu_za_stalina 27 сентября 2018 | 11:04
vit0nix: живу значительно дальше, ворнок не наблюдаю
kottigr1 27 сентября 2018 | 11:08
za_rodinu_za_stalina: Вы наверное не в ту сторону МКАД считаете... Нужно не внутрь...
compare 27 сентября 2018 | 11:22
estamp: ты еще помнишь этот единичный случай? какой ты "памятливый",прямо подозрительно: а ты,сынок,не портяночка-давалочка?
vilingrad 27 сентября 2018 | 11:24
estamp: Тебя уже побомбили... Взрывной волной мозговую массу расплескало по стенам. Но все пишешь... для твоих писулек даже твои мозги-роскошь:)
compare 27 сентября 2018 | 11:24
estamp: да,по поводу "иди работай"....дай жизнь,чтобы попался настоящий мужчина,который вздул бы тебя(пусть даже срамно) по всекм статьям,пи...ренка,чтобы ты,чмо затычечное,больше не смел пикать на темы,далекие от тебя,как Луна(вот туда бы всех вас,портков)..
wuwer 27 сентября 2018 | 10:45
napoleon2013: ))) к вам скорее прискачут чмыри в чёрном и росгвардия...
чтоб помочь отделится...а безообразничать они сами начнут,
их хлебом не корми..это их должностная обязанность,..
wuwer 27 сентября 2018 | 10:47
wuwer: ошибочка: должностная ПРИВИЛЕГИЯ
bear123581321 27 сентября 2018 | 10:38
гуманитарии хреновы.
edyunia 27 сентября 2018 | 10:39
Ну, тогда ждём обострения ситуации и очередных смертей.
stopkran1969 27 сентября 2018 | 11:10
edyunia: готовятся к приёму миротворцев
piterrr 27 сентября 2018 | 10:40
"..в частности, оружие и боеприпасы"
svoi216 27 сентября 2018 | 10:46
.....все автомобили прошли досмотр на Украинской границе. ??? а кто досматривал? Украинские пограничники или "трактористы" с "ихтамнетами" ?
tunis 27 сентября 2018 | 10:49
Детские продуктовые наборы - это наборы для убийства детей и их родителей.
Сейчас вся Россия забьется в экстазе: новые трупы украинцев, ура!! И будут смаковать, как руки-ноги-головы отлетали от донбассян, получивших русскую гуманитарную помощь.
sg102 27 сентября 2018 | 10:49
Донбасс не хочет повторения ситуации 1941 года. Как раз 27 сентября был опубликован приказ нацистов "Всем евреям города Киева":
"Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (Доктеривской) (возле кладбищ).
Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также тёплую одежду, бельё и проч.
Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян.
Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян"
Теперь тем, кто тогда расстрелиавл евреев, в Киеве ставят памятники. Сейчас бандеровцы взялись за русское население и Одесса показала КАК они собираются с ним поступать. Донбасс против!!! Смерть укронацистким оккупантам Российских земель!!!
vinnidi 27 сентября 2018 | 10:53
sg102: Чмарь бородатый вас гниду номерную опять с дерьма пригожинского по быстрому клонировали!!!
kottigr1 27 сентября 2018 | 10:56
sg102: С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта, согласно данных гуманитарной миссии ООН и украинских соцведомств, уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..
"12.07.2017. Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Он привел на пленарном заседании Госдумы статистику, согласно которой в гражданство РФ с 2014 года принято 5,5 тысячи граждан Таджикистана и только 55 украинцев.
РИА Новости "
Только ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ жителей оккупированных Путиным украинских земель, решили связать свою судьбу с РФ...
sg102 27 сентября 2018 | 11:03
kottigr1:
Какой же ты пистапол! ))) Прямо восхищаюсь тобой, укроживотное. Врешь и думаешь все такие тупые как на Окраине, проверить твой бред не смогут
"В 2017 году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119. Их число по сравнению с 2012 годом выросло почти в семь раз. Тогда гражданство России было предоставлено 12 803 украинцам, они занимали четвёртую строчку среди получающих российское гражданство."
Да я по нашему городу даже могу судить. После начала бандеровцами гражданской войны против Донбасса, у нас приехали тысячи беженцев, получивших поотм граждантво. И даже многие местные были недовольны, так как им преимущество при приеме на работу давалось..
kottigr1 27 сентября 2018 | 11:11
sg102: Неужели Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой врал на пленарном заседании Госдумы.. !? Вы его в чем-то обвиняете ?
kottigr1 27 сентября 2018 | 11:17
sg102: А теперь разберем твою ссылку по полочкам..
"За пять лет (с 2012 по 2017 год) число получивших российское гражданство иностранцев увеличилось почти в три раза — с 95 737 до 257 822 человек. Такие данные RT предоставили в МВД."
Ай-яй-яй.. Оказывается с 2012 года..
Кстати.. А ведь жители Крыма - это граждане Украины.. Неужели РФ по сию пору не впарила им свои корочки с двуглавым мутантом.. !?
vilingrad 27 сентября 2018 | 11:26
sg102: Донбасс не хочет повторения ситуации 1941 года."
Прием в пригожинские тролли:
1. Ты идиот?
Да.
-Принят! Со временем выдвинем в ГРУ- так такие нужны:)
andy66 27 сентября 2018 | 10:51
значит появилось что вывозить из Донбасса...
Гуманитарные колонны из РФ всегда заходят не для того, чтобы что-то привезти, а для того, чтобы что-то вывезти... ЧТО вывозят?
gregor 27 сентября 2018 | 10:56
Колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области
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Ну вот , сейчас пулять начнут ...... .
Гуманитарный Путин гранаты приволок .... . Вот же вампир какой ..ужас .
riots 27 сентября 2018 | 10:58
Колонна досмотрена на украинской границе ? Украинскими таможенниками и пограничниками ?
Сомневаюсь.
sir_sar 27 сентября 2018 | 10:59
Киев только считает территорию ЛДНР своей, а гуманитарную помощь оказывает Москва.
testmeter 27 сентября 2018 | 11:00
"детские продуктовые наборы и медицинское имущество" ///
Все эти года интенсивность обстрелов со стороны "ополченцев" усиливается многократно в аккурат после каждого такого "гумконвоя". Наверное радуются мирные шахтеры и трактористы прибывшим детским продуктовым наборам
nds_01 27 сентября 2018 | 11:08
А что, между РФ и ДНР граница уже украинская?
zhrv 27 сентября 2018 | 11:16
Одного не пойму - как долго еще пенсионеры смогут содержать эти гордые и свободолюбивые территориальные образования?
compare 27 сентября 2018 | 11:20
что,все вокруг пожрали,"отморозочки",надоти таперича,"титькой от рускаго миру" подкормить? чтобы силенок на новые злодейства хватило?
tunis 27 сентября 2018 | 11:30
Перед тем как напасть на Украину, Россия билась в истерике, визжа, что Донбасс кормит всю Украину. Так в те времена, со слов россиян, их всех регулярно насиловали, вешали и расстреливали бендеровцы, они не могли говорить по-русски, за это сразу всех убивали.
Почему теперь свободный русский народный Донбасс, куда, по многочисленным просьбам донецких шахтеров и трактористов, Путин ввел войска, не может даже себя прокормить, при том, что он не платит России ни за газ, ни за свет и воду?
Зачем им гуманитарку, если они состоялись как государство, у них только танков порядка 750 единиц - больше чем у всех стран НАТО?