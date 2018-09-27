Колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области

Это более 400 тонн груза, в частности, детские продуктовые наборы и медицинское имущество, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что все автомобили прошли досмотр на украинской границе на двух пунктах пропуска. Причем, проверяли не только технику, но и сопроводительные документы.