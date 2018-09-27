Выброс хлора произошел на кемеровском предприятии «Химпром»
Выброс хлора произошел на кемеровском предприятии «Химпром». Пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, в цеху предельно допустимая концентрация превышена в семь раз. Утверждается, что за пределами предприятия превышение не зафиксировано.
Комментарии4
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seva1223 27 сентября 2018 | 10:44
Там русский дух, там Русью пахнет....
tvitov66 27 сентября 2018 | 11:00
seva1223: наш нацЛидер показал свою эффективность, даже по сравнению с Асадом - он травит собственных граждан не где то там ... а прямо на месте - не отходя от производства. А значит нет издержек на хранение и перемещение ... да и ОЗХО не будет рыпаться, дело то житейское
klukvik 27 сентября 2018 | 11:14
Заказ мин.обороны для Сирии профукали
shmuel63 27 сентября 2018 | 11:23
Ну вот, а в МО говорили, что емкости с хлором уже доставлены в сирийскую мухафазу Идлиб. А их, оказывается, еще даже из Кемерово не вывезли.