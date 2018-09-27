Прокуратура Пермского края потребовала отменить оправдательный приговор блогеру Роману Юшкову — он обвинялся в реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства. По мнению прокуратуры, Юшков злоупотребил своими правами, обращаясь в судебном заседании к присяжным, а также задавал главному свидетелю обвинения недопустимые вопросы.

В результате присяжные вынесли неправильный вердикт, — считает сторона обвинения. Прокуратура требует направить дело на новое рассмотрение, — сообщает «КоммерсантЪ».