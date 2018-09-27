Прокуратура Пермского края потребовала отменить оправдательный приговор блогеру Роману Юшкову
Прокуратура Пермского края потребовала отменить оправдательный приговор блогеру Роману Юшкову — он обвинялся в реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства. По мнению прокуратуры, Юшков злоупотребил своими правами, обращаясь в судебном заседании к присяжным, а также задавал главному свидетелю обвинения недопустимые вопросы.
В результате присяжные вынесли неправильный вердикт, — считает сторона обвинения. Прокуратура требует направить дело на новое рассмотрение, — сообщает «КоммерсантЪ».
Комментарии5
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johnywalker 27 сентября 2018 | 10:41
Вот привязались! А там, где действительно стоит "власть применить", сразу "врубают заднюю"
mbh_vor__n1 27 сентября 2018 | 10:53
Реабилитация нацизма и унижение человеческого достоинства - должны выйти Ромику боком.
Так - чтобы больше не хотелось!
johnywalker 27 сентября 2018 | 11:06
mbh_vor__n1: тогда посадите киселя с соловьем - у них в программах этого "добра" с избытком, и вещают на всю страну, а не для узкого круга "фолловеров". Также неплохо было бы посадить ведущих передач о погоде за их высказавания типа "отличная погода для бомбежек"
motooppic 27 сентября 2018 | 10:43
что ни блогер, то тварь ползучая
alena01 27 сентября 2018 | 10:45
Фашизм и унижение???
Это о чем же он писал???
Русские- великий народ и Обама-чмо???