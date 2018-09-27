Макдональдс уберет искусственные консерванты, ароматизаторы и красители из бургеров
Об этом говорится в сообщении компании. Проблемными ингредиентами, состав которых пришлось корректировать, были сыр, булочки и соус.
Таким образом, компания пытается остановить спад продаж на своем основном рынке в США, — пишет издание Уолл-Стрит Джорнал. В Макдональдсе не уточнили, сколько компания потратила на улучшение меню.
Комментарии6
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vedma2017 27 сентября 2018 | 10:08
Ну вот, привет ! А что останется тогда ??
mbh_vor__n1 27 сентября 2018 | 10:18
Макдональдс - американское дерьмо, что в нём не меняй. Отрава. Как и всё, что навязывается нам из америки.
sg102 27 сентября 2018 | 10:52
vedma2017:
Сопли поваров и слюна официантов - непременный атрибут фирменных блюд макдональса
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 11:11
sg102:
Взять немножечко укропу,
Сунь туда кошачью попу,
Тараканьи лапки,
Sикель старой бабки,
Один носок,
$изды кусок,
Ведро воды
И #уй туды,
Два под#издника телячьих,
Бычий #уй
И три собачьих.
На медленном огне варить,
"К е@ёной мати" говорить,
Снимать ложкой пенку,
Биться головой о стенку,
Охапка дров,
И плов готов!
Охапка дров,
И плов готов!
Охапка дров,
И плов готов!
Охапка дров,
И плов готов!
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 10:57
vedma2017: Как что останется? Фуй во рту, будешь посасывать его и вспоминать дядьку Пукина!
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 11:00
Даёшь Мандональс по всей России!!!!!))))))