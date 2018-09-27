Макдональдс уберет искусственные консерванты, ароматизаторы и красители из бургеров

Об этом говорится в сообщении компании. Проблемными ингредиентами, состав которых пришлось корректировать, были сыр, булочки и соус.

Таким образом, компания пытается остановить спад продаж на своем основном рынке в США, — пишет издание Уолл-Стрит Джорнал. В Макдональдсе не уточнили, сколько компания потратила на улучшение меню.