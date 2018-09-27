Паспорт лидера группы Кино Виктора Цоя продали с аукциона за 9 миллионов рублей. С молотка ушли ещё несколько атрибутов музыканта.

Паспорт музыканта нашёл за холодильником владелец одной из квартир на улице Рубинштейна рядом с Ленинградским рок-клубом. Мужчина утверждает, что он был другом Виктора Цоя. И музыкант не раз бывал у него в гостях. Страницы паспорта пожелтели, кое-где обветшали. Лидера группы Кино на фото в документе узнать несложно: несмотря на то, что там совсем юный человек, да к тому же с усами. Стартовая цена документа, который принадлежал Виктору Цою, была два с половиной миллиона рублей. Но заплатили за него в несколько раз больше — 9 миллионов. Документ подлинный, заверил гендиректор аукционного дома Литфонд, проводившего торги. Экспертиза, по словам Серея Бурмистрова, это подтвердила. Помимо паспорта за 3 миллиона рублей с молотка ушла записная книжка Цоя с телефонами Майка Науменко — лидер Зоопарка указан как Науменко Миша, Бориса Гребенщикова, Артемия Троицкого и другими известными людьми. А за рукопись песни «Перемен» отдали ещё больше — 3,6 миллиона рублей.

Отец лидера Кино Роберт Цой называл историю с паспортом, выставленными на аукцион, «чистым блефом». И предполагал, что так хотят заработать на имени его сына.

Виктор Цой разбился в 90-м году. Музыканту было 28 лет. Группа Кино до сих пор остаётся одной из самых известных и любимых в истории отечественного рока.