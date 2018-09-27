«Яблоко» проводит очередной пикет у Госдумы против принятия в третьем чтении закона пенсионной реформы
Партия «Яблоко» проводит очередной пикет у Госдумы РФ против принятия в третьем чтении закона о повышении пенсионного возраста. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
«В настоящее время начался очередной пикет «Яблока» и Комитета спасения Москвы у Государственной думы против принятия в третьем чтении закона о повышении пенсионного возраста. Вчера мы проводили такой же пикет по второму чтению, на котором собралось достаточно много народу», — сказал он.
С.Митрохин считает, что принципиально важно продолжать эти пикеты, и отметил, что следующие акции протеста будут проведены около здания Совета Федерации, Администрации президента.
«Мы против этого закона — мы называем это «ограблением народа» . Наши плакаты — «Пенсионная реформа — ограбление народа!»; «Пенсионная реформа — позор Путина и Медведева»; «Позор «Единой России». Мы считаем, что нет никакого ни экономического обоснования этого закона, ни демографического. Все эти цифры высосаны из пальца, которые до сих пор официально не опубликованы.
Накануне пикет привлек внимание полицейских, они призывали собравшихся разойтись. Сегодня, по словам С.Митрохина, акция проходит спокойно, претензий от полиции пока не поступало.
Комментарии2
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