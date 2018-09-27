Президент Украины Петр Порошенко призвал остановить Россию, «пока она не напала на кого-нибудь еще»

Об этом он сказал в ходе своей речи на сессии Генассамблее ООН.

По мнению Порошенко, Москва наказывает Киев за право «жить в свободном мире на основе демократических ценностей». Украинский лидер считает, что ООН не должна молчать, если международное право нарушает страна-член Совбеза с правом вето. Молчание организации – это то, чего хочет Кремль, уверен Порошенко. Кроме того, он обвинил Москву в желании оккупировать Азовское море. Оно, по словам президента, появилось после строительства моста через Керченский пролив, с помощью которого, как сказал Порошенко, Россия препятствует навигации украинских и международных судов. Сам мост он также считает нелегальным. Все это, по мнению Порошенко, нарушает Конвенцию ООН по морскому праву и требует санкций против Москвы.

В заключение украинский лидер потребовал принять резолюции по Крыму и режиссеру Олегу Сенцову. Он, напомним, отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов на полуострове. Там Сенцов в середине мая объявил голодовку, требуя освободить украинских заключенных из российских тюрем.

В Москве пока не комментировали выступление Порошенко на Генассамблее ООН.