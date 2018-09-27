В МИДе РФ называют вбросом утверждение о том, что Боширов, обвиняемый в отравлении Скрипалей — полковник ГРУ Чепига
В российском МИДе называют вбросом утверждение о том, что Руслан Боширов, обвиняемый в отравлении Скрипалей, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.
«Продолжается кампания по отвлечению внимания от того, что случилось в Солсбери», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она отметила, что публикация появилась сразу после выступления премьер-министра Терезы Мей в Совете безопасности ООН, в котором она обвинила Россию в применении химического оружия в Солсбери.
«Россия считает высокомерными обвинения премьер-министра Великобритании, но ничего нового в них нет, — так сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Британские власти пока не прокомментировали публикацию Bellingcat и Инсайдера. Ранее Лондон заявил, что Руслан Боширов и Александр Петров сотрудники ГРУ.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 10:05
кто? чем? от Чего? отвлекает ВНИМАНИЕ ... по моему - Ответ ОЧЕВИДЕН!
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luger_max_otto 27 сентября 2018 | 10:08
Называть можно всяко, вопрос- то правда это, или нет. Судя по тому, как визжит МИД- правда. В отличии от путинского заявления.
bun777 27 сентября 2018 | 10:06
Кокаин в МИДе не закончился.
x_signal 27 сентября 2018 | 10:07
В таком случае покажите настоящего Чепигу - страна должна знать своих героев.
mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 10:08
Наркомату недостаточно лая коксо-трольчихи маньки-аблигации, так что самому лаврухе пришлось оторваться от коксо-дорожек и присоединиться к её лаю?