В российском МИДе называют вбросом утверждение о том, что Руслан Боширов, обвиняемый в отравлении Скрипалей, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

«Продолжается кампания по отвлечению внимания от того, что случилось в Солсбери», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она отметила, что публикация появилась сразу после выступления премьер-министра Терезы Мей в Совете безопасности ООН, в котором она обвинила Россию в применении химического оружия в Солсбери.

«Россия считает высокомерными обвинения премьер-министра Великобритании, но ничего нового в них нет, — так сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Британские власти пока не прокомментировали публикацию Bellingcat и Инсайдера. Ранее Лондон заявил, что Руслан Боширов и Александр Петров сотрудники ГРУ.