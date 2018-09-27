Российские банки в июле этого года ввезли в страну рекордный объем наличных евро — почти два миллиарда по курсу на конец месяца. Как отмечает РБК, до этого месячный объем закупок евро превышал два миллиарда только в декабре и ноябре 2014 года на фоне масштабной девальвации рубля и в марте того же года, после того, как против России были введены санкции из-за присоединения Крыма.