Российские банки в июле этого года ввезли в страну рекордный объем наличных евро
Российские банки в июле этого года ввезли в страну рекордный объем наличных евро — почти два миллиарда по курсу на конец месяца. Как отмечает РБК, до этого месячный объем закупок евро превышал два миллиарда только в декабре и ноябре 2014 года на фоне масштабной девальвации рубля и в марте того же года, после того, как против России были введены санкции из-за присоединения Крыма.
Комментарии5
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andre_klimov 27 сентября 2018 | 09:41
"Дедоларизация" свелась к евроизации? :)
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polsan 27 сентября 2018 | 09:45
Уж банки то, свою выгоду не упустят. Значит они что-то знают. )
tag188 27 сентября 2018 | 09:51
Наличная валюта ввозится в первую очередь для продажи физическим лицам. Значит есть спрос, значит люди скупают валюту, и это цифры на миллиарды.
И лишь вопрос времени, когда государство задумается, как наложить на эту валюту физических лиц свою лапу.
yralez 27 сентября 2018 | 10:00
Значит, рекордное количество деревянных кому то впарили.
Но конечно не так.
Рекордное количество ресурсов продано за валюту, и присвоено ОПГ.
Деревянные впарили нам.