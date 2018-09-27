Министерство труда России планирует отказаться от слова «инвалиды». Для решения вопроса с заменой терминологии ведомство планирует заказать научно-исследовательскую работу у Федерального бюро медико-социальной экспертизы, — сообщает газета Известия со ссылкой на пресс-службу Минтруда.



Ранее эксперты Комитета ООН по правам людей с ограниченными возможностями рекомендовали России отказаться от использования термина «инвалид» — это связано с тем, что Москва в 2012 году ратифицировала конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями.