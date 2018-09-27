Министерство труда России планирует отказаться от слова «инвалиды»
Министерство труда России планирует отказаться от слова «инвалиды». Для решения вопроса с заменой терминологии ведомство планирует заказать научно-исследовательскую работу у Федерального бюро медико-социальной экспертизы, — сообщает газета Известия со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Ранее эксперты Комитета ООН по правам людей с ограниченными возможностями рекомендовали России отказаться от использования термина «инвалид» — это связано с тем, что Москва в 2012 году ратифицировала конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями.
Комментарии11
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tvitov66 27 сентября 2018 | 09:44
... получается инвалиды останутся, а слова такого не будет? Это прям "ж.о.п.а" какая то
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orein51 27 сентября 2018 | 09:46
прекрасн. пример распилки бабла..
rash 27 сентября 2018 | 09:47
Стоит напомнить, что в России с давних времён "инвалид" было синонимом слова "ветеран".
venmud 27 сентября 2018 | 09:51
"Чем бы дитя ни тешилось..." за большие бабки.
tv_victim 27 сентября 2018 | 09:52
Жопа есть, а слова нет. Наверное, это первый шаг к отмене льгот для инвалидов....
fleyta6 27 сентября 2018 | 10:00
tv_victim: Дальше звание "инвалид" станет отягчающим обстоятельством!
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 10:03
У меня два напарника инвалиды, а их тварей ломом не завалишь - процентов на 80 инвалидность куплена у продажных медиков. Так вот бы взяли и перепроверили бы всех инвалидов, оставили бы реальных а остальных лишили бы инвалидности с вычетом с них перечисленных средств, а лиц продавших им инвалидность в солнечный Магадан на пожизненное государственное обеспечение.
condor00 27 сентября 2018 | 10:04
Да и "инвалид" слух не резало, но нововведение - к лучшему.
zemljanka 27 сентября 2018 | 10:07
Власть лилипутиных - инвалиды-нелюди - кроме грабительского обогащения - ни на что не способна.
sergilio 27 сентября 2018 | 10:07
Ну да, а вместо слова пенсионер - человек получивший срок дожития.