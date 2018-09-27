Подавляющее число россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста
Подавляющее число россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста, — показал опрос Левада Центра. При этом более половины опрошенных, 60%, сообщили, что не будут участвовать в массовых акциях против пенсионной реформы.
35% респондентов готовы протестовать, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии6
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stichirichi 27 сентября 2018 | 09:42
многоуважаемое большинство, идём все на ....!
yulyatsikina__ 27 сентября 2018 | 09:49
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dataan 27 сентября 2018 | 10:04
Наконец то нормальный закон по пенсиям.
А дебилы пенсионеры, которые уже в следующем году будут получать высокую пенсию, сразу же заткнутся.
p14 27 сентября 2018 | 09:48
Да!!! Отрицательно!!!
spolutornyy 27 сентября 2018 | 09:53
99% россиян относятся негативно к повышению пенсионного возраста, и только 1% готов участвовать в протестных акциях против..
dataan 27 сентября 2018 | 10:07
spolutornyy: Ну так это же Эхо. Оно давно уже врёт как дышит. :)