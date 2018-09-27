Подавляющее число россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста, — показал опрос Левада Центра. При этом более половины опрошенных, 60%, сообщили, что не будут участвовать в массовых акциях против пенсионной реформы.

35% респондентов готовы протестовать, — сообщает «Интерфакс».