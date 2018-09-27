Палата представителей США одобрила проект бюджета Пентагона, которым Украине выделяется до $250 млн на оборону
Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление мер безопасности до $250 млн, сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.
«Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект «Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год», который предусматривает $250 млн для помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, эти средства выделяются, в том числе, на «проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров». Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку Вооруженных сил Украины, сообщает «Интерфакс».
Комментарии10
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old_skull 27 сентября 2018 | 09:37
Ну теперь то укродупа попрёт...
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vilingrad 27 сентября 2018 | 09:58
old_skull: После того, как русский презик-запор поставит сирийским обезьянам с300, Украина получит боевое оружие по полной программе. Ну, дурак...
mbh_vor__n1 27 сентября 2018 | 10:07
Копейки, конечно, нищебродско-попрошайнические... но и их разворуют. ;)
vyk_usguy 27 сентября 2018 | 09:39
Я абсолютно недоволен тем что наши налоговые швыряются в украинскую помойку. Чемь меньше будет такой "помощи" подобным "друзьянам", тем скорее ублюдки в украинском руководстве научатся думать своими кастрюлями
edyunia 27 сентября 2018 | 09:43
vyk_usguy: \\наши налоговые швыряются\\
Трамп, Дональд, - неужели это ты?
vyk_usguy 27 сентября 2018 | 09:52
edyunia: Трамп, как мне кажется, успешно избегал уплаты налогов. К сожалению, простым американцам типа меня очень трудно отвертеться. В принципе, я понимаю что налоги плотить НАДО, но поддержка Гнидоукраины за счет них омерзительна
edyunia 27 сентября 2018 | 09:54
vyk_usguy: \\К сожалению, простым американцам\\
Простой американец, а ты не боишься быть превращённым в пепел?
deviant44 27 сентября 2018 | 10:07
vyk_usguy: Ты такой же "чистый американец! как Путин демократ или как честный человек. Так что судя по фене ты урка и ватник в одном флаконе с боярышником. Лечись путиноидный придурок
vblack 27 сентября 2018 | 10:07
Данные со спутника - это хорошо