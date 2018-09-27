Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление мер безопасности до $250 млн, сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.

«Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект «Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год», который предусматривает $250 млн для помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, эти средства выделяются, в том числе, на «проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров». Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку Вооруженных сил Украины, сообщает «Интерфакс».