Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля
Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после встречи с президентом США. Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь. Он подтвердил, что обсуждал с Трампом передачу Сирии С-300 после недавних событий. «Этот вопрос очень важен для безопасности Израиля, — подчеркнул премьер-министр.
В Министерстве обороны России сообщили, что Ил-20 был сбит сирийским комплексом ПВО и обвинили в этом израильских летчиков, которые, по мнению российских военных, преднамеренно создали опасную ситуацию.
Комментарии20
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gregor 27 сентября 2018 | 09:37
Вчера у моего соседа внук ,получил двойку по математике , сосед возмущался и ругал Израиль .
semia 27 сентября 2018 | 09:48
Израиль пообещал отомстить за сбитый сирийцами самолет.
Россия или воюет за Асада до победного конца или валит из Сирии.
А вот это туда сюда никому не надо.Получается не можешь с..ть не мучай ж..у.
Тут мы побеждаем , а там израиль туда нельзя, тут турки встали стеной, а еще американцы....И все это в независимой (ХАХА) Сириии.
А свободная от полетов зона будет расположена в Районе Российской базы Хомейни. От Российских полетов..
patrikk_2 27 сентября 2018 | 09:49
Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после встречи с президентом США...
Похоже на заявление алкоголической свиньи дона Петро Порошенко, когда после встречи с Бараком Обамой он заявил о Плане "Б" и сбил малайзийский МН - 17.
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dataan 27 сентября 2018 | 10:01
Да Нитаньяху, ты сейчас даже представить не можешь, какие ужасные последствия для Израиля будет иметь этот сбитый российский самолет. В этом ты прав. А нех было пиндосам лизать.
semia 27 сентября 2018 | 09:48
Израиль пообещал отомстить за сбитый сирийцами самолет.
Россия или воюет за Асада до победного конца или валит из Сирии.
А вот это туда сюда никому не надо.Получается не можешь с..ть не мучай ж..у.
Тут мы побеждаем , а там израиль туда нельзя, тут турки встали стеной, а еще американцы....И все это в независимой (ХАХА) Сириии.
А свободная от полетов зона будет расположена в Районе Российской базы Хомейни. От Российских полетов..
encopresis 27 сентября 2018 | 09:50
gregor: Молодец сосед - сознательный гражданин! До пенсии дожил уже или уже нет?
rogerrabbit 27 сентября 2018 | 10:00
gregor: получил двойку по математике , сосед возмущался и ругал Израиль
вот это правильно!
а то чё они
nersesov 27 сентября 2018 | 10:05
gregor: вы с соседом в какой больнице находитесь - Кащенко ? Или амбулаторно лечитесь ?
kotvinder2 27 сентября 2018 | 09:42
Если этот чёрт Нетаньяху побежал Трампа просить посодействовать, значит боятся евреи С-300.
u237 27 сентября 2018 | 09:52
kotvinder2: Обезьяну с гранатой ведь тоже боятся
encopresis 27 сентября 2018 | 09:53
kotvinder2: Евреи боятся, что если они долбанут по сирийским С-300, Шойгу начнет полномасштабную войну Израилем. А они по ним несомненно долбанут.
fleyta6 27 сентября 2018 | 09:53
kotvinder2: Боятся, это да. Но создавали С-300 умные люди с целью защищать "воздушные рубежи Родины"! Так всегда с оружием и бывает....Для планеты Земля, учитывая её возраст, лучше будет самоуничтожение цивилизации и начинать новую историю. Пока население этом планеты больше вреда приносит и себе и планете, чем пользы. Всякое полезное тут же оборачивается против человека!
raffal 27 сентября 2018 | 09:56
kotvinder2: ...значит боятся евреи....
_____________
"В мире нет бойца смелей, чем напуганный еврей...." ©
Не стоит пугать евреев, а то они могут испугаться и тогда пугальщик может ноги не унести ;)
nf5096004 27 сентября 2018 | 10:03
kotvinder2: а вам главное, чтобы вас боялись.
sergirusso 27 сентября 2018 | 09:42
Беня, ещё раз к Плешаку приедь на парад, попиарь его...
timwlad91 27 сентября 2018 | 09:53
Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля
Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после встречи с президентом США. Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь. Он подтвердил, что обсуждал с Трампом передачу Сирии С-300 после недавних событий. «Этот вопрос очень важен для безопасности Израиля, — подчеркнул премьер-министр.+
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Ну тогда Израилю надобно полностью подчинить Израиль интересам англосаксам.
Запад не содержит диссидентов.Запад диссидентов истребляет всегда.
Так, что Израилю ,Украине и прочим не удастся избежать тотальной порки за алчность пытаясь использовать противоречия между США и Россией.
kotvinder2 27 сентября 2018 | 10:02
timwlad91: Это было бы всё так, но не совсем понятно, кто кем управляет - Америка Израилем или Израиль Америкой.
tikwa 27 сентября 2018 | 10:03
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что инцидент с российским Ил-20, сбитым над Средиземным морем, мог привести к более серьезным последствиям. При этом он не прояснил, о каких именно последствиях могла идти речь.
Вот так на самом деле выглядит эта информация. Прекратите размещать всяческое вранье и такие же тупые комментарии по этому поводу!
oleg_kievlyanin 27 сентября 2018 | 10:05
//Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля//
Более серьезный, чем подорванный над Синаем борт с российскими туристами, летящими из Египта? Более серьезные, чем упавший в море ТУ-154 с ансамблем Александрова? Более серьезные, чем упавшие в море истребители с Адмирала Кузнецова? Более серьезные, чем утонувший Курск?