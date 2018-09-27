Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после встречи с президентом США. Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь. Он подтвердил, что обсуждал с Трампом передачу Сирии С-300 после недавних событий. «Этот вопрос очень важен для безопасности Израиля, — подчеркнул премьер-министр.

В Министерстве обороны России сообщили, что Ил-20 был сбит сирийским комплексом ПВО и обвинили в этом израильских летчиков, которые, по мнению российских военных, преднамеренно создали опасную ситуацию.