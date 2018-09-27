Bellingcat: Настоящее имя Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига
Настоящее имя Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига. Он полковник ГРУ, — утверждают журналисты издания Bellingcat и Инсайдер. По их данным, в декабре 2014 года Чепига получил звание «Героя России» «за выполнение миротворческой миссии». Журналисты предположили, что речь идет о военных действиях на Украине.
Сами Петров и Боширов отрицают причастность к спецслужбам. Президент Путин также заявлял, что Петров и Боширов гражданские лица.
Комментарии14
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luger_max_otto 27 сентября 2018 | 09:36
Ну, дело понятное. А вот зачем врали все российские руководители, включая Путина (а случай был как раз из серии "промолчи- авось за умного сойдешь")- непонятно. Видимо по привычке. Или по свойству, описанному Аполлинарием Сидонским- "Так как он страдает чесоткой своего подлого языка".
Хутинскую банду- на пуй.
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mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 09:36
Интересно, сколько нужно отравить и убить другими способами людей, чтобы получить от нацдилера звание "героя"?
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 09:39
mikhail_spb_: ну вон - сирийцы за 15 трупов с300 задарма получили ...
tvitov66 27 сентября 2018 | 09:41
mikhail_spb_: интересно какое звание и правительственные награды у офицера "Петрова"?
kara 27 сентября 2018 | 09:38
сейчас Соловьев стебеться над этим расследованием.
у него совпадение Чепиги с Бошировым 57 процентов, а у Плющева и бога Кузи 96 процентов.
ostapba 27 сентября 2018 | 09:45
kara: ?¿
Вот ты бывал хоть в Турции?? Или Египте хоть??
Так ты ВЫТИРАЛ И УДАЛЯЛ все свои отпечатки пальцев в отеле???
Тщательно, ни одного не оставил??
Вот Петров с Чепего тоже не оставили..
Думаешь они в Англии полотенцы тырили, как и ты??
С тапочками, и чтоб следов не осталось??
Даже??
kara 27 сентября 2018 | 10:02
ostapba: в смысле не оставили? а должны были в двух экземплярах?
во первых, они были не у себя дома, во вторых там должны убирать в том числе и влажная уборка и в третих-через сколько месяцев в номер зашли?
ostapba 27 сентября 2018 | 10:07
kara: ...."...во первых, они были не у себя дома, во вторых там ".....сохранились упаковки от пользованых кондомов.
Одеваных.
И на них отпечатков не сохранилось ни с какого конца.
Через считаные МИ-6 минуты после пользования....
ostapba 27 сентября 2018 | 09:42
Переливает ли пальцы Петров для смены отпечатков?
Или будет "петров" следующее задание выполнять в облике безрукой Венеры??
Милосской даже.
yralez 27 сентября 2018 | 09:52
Видать, тоже убийствами занимался.
И тоже по подлому
Настоящий пидор.
timwlad91 27 сентября 2018 | 09:58
Bellingcat: Настоящее имя Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига
Настоящее имя Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига. Он полковник ГРУ, — утверждают журналисты издания Bellingcat и Инсайдер. По их данным, в декабре 2014 года Чепига получил звание «Героя России» «за выполнение миротворческой миссии». Журналисты предположили, что речь идет о военных действиях на Украине.
Сами Петров и Боширов отрицают причастность к спецслужбам. Президент Путин также заявлял, что Петров и Боширов гражданские лица.
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Ну как малюют звёзд на фото и затем разоблачают это говоря, что это фотожаба,то так и любое фото можно намалевать как угодно.
И ке стати это обсуждали о наличии полных тёзк как и двойников очень похожих друг на друга.
Типичная брехня замешанная на протестантский религии реваншизма и рассчитанная на алчных дураков .
Это типичная протестантская религия во всех сектах.
ekorkotian 27 сентября 2018 | 10:03
А Чепига-то не новичок...
zik14 27 сентября 2018 | 10:06
А Петров окажется енаралом Васечкиным?
Могли бы уж как то поинтереснее придумать, например капитан Свобода и майор Отвага)))