Bellingcat: Настоящее имя Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига

Настоящее имя Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига. Он полковник ГРУ, — утверждают журналисты издания Bellingcat и Инсайдер. По их данным, в декабре 2014 года Чепига получил звание «Героя России» «за выполнение миротворческой миссии». Журналисты предположили, что речь идет о военных действиях на Украине.

Сами Петров и Боширов отрицают причастность к спецслужбам. Президент Путин также заявлял, что Петров и Боширов гражданские лица.