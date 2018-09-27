В Саратовской области жителей села Подлесное обвинили в экстремизме за попытку встретиться с главой района

В середине сентября депутаты местного совета переизбрали главу Подлесновского муниципального образования Елену Березину. Это не устроило местных жителей.



Глава района Дмитрий Романов предложил недовольным прийти на встречу с депутатами, чтобы обсудить проблему.

Однако в назначенный день у здания администрации участников схода встретили не чиновники, а силовики.

Сама Березина, против которой выступали жители, написала заявление в полицию о том, что готовится незаконная акция протеста.

В свою очередь, глава района Дмитрий Романов утверждает, что никто не назначал встречу на 21-е сентября. Он пообещал встретиться с жителями Подлесного в эту субботу, 29 сентября.