В Саратовской области жителей села Подлесное обвинили в экстремизме за попытку встретиться с главой района
В середине сентября депутаты местного совета переизбрали главу Подлесновского муниципального образования Елену Березину. Это не устроило местных жителей.
Глава района Дмитрий Романов предложил недовольным прийти на встречу с депутатами, чтобы обсудить проблему.
Однако в назначенный день у здания администрации участников схода встретили не чиновники, а силовики.
Сама Березина, против которой выступали жители, написала заявление в полицию о том, что готовится незаконная акция протеста.
В свою очередь, глава района Дмитрий Романов утверждает, что никто не назначал встречу на 21-е сентября. Он пообещал встретиться с жителями Подлесного в эту субботу, 29 сентября.
Комментарии20
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rom8883 27 сентября 2018 | 09:07
Отдел "Э" деньги отрабатывает как может.
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mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 09:09
Классные у народа избранники - заманивают своих избирателей в ловушку, где их ждут озверелые мильтоны!
tv_victim 27 сентября 2018 | 09:25
mikhail_spb_: Это повышает доверие народа к властям. Теперь эта начальница будет работать весь свой срок полномочий в комфортных условиях, пользуясь повсеместной поддержкой народа.
vata_putya 27 сентября 2018 | 09:10
отдел Э "палки" рубит, а неизбранные народа боятся
timbuktu 27 сентября 2018 | 09:11
полный п
cromwel 27 сентября 2018 | 09:15
Бандиты на местном уровне учатьс вести себя так как и главный бандит. Манеры одинаковые.
ivanov356 27 сентября 2018 | 09:16
Обманывать, обворовывать, вот где настоящий экстремизм.
aleks50 Алексей Клубников 27 сентября 2018 | 09:21
Огородить себя от жителей, это прямая обязанность путинской чинушки. Другое дело что полицейских используют при этом в качестве деревянного забора , или чего хуже агрессивных собак для охраны себя таких золотых костылей Вовы виолончельного.
polsan 27 сентября 2018 | 09:21
Сельчане - самая покорная и безропотная часть электората в РФ. Если уж они недовольство выразили, значит там уж кранты в селе!
alex_melnikov Алексей Мельников 27 сентября 2018 | 09:22
Путинская РОссия - не страна, а анекдот )
ulagai 27 сентября 2018 | 09:22
Это прям,гапоновщина какая то!Хотя,при феодализме и не такое может случиться.
uriyurievich 27 сентября 2018 | 09:31
Не боятся потом лопатой в подворотне то огрести за такие подставы?
consts 27 сентября 2018 | 09:32
Найден новый очень многообещающий метод обвинить в экстремизме кого угодно.
Так даже за талон к врачу можно пришить экстремизм. Выписать их на одно и тоже время 10 бабушкам, а когда те соберутся и начнут выступать - незаконная акция.
rash 27 сентября 2018 | 09:42
Требование выполнения конституционных норм - экстремизм.
gregor 27 сентября 2018 | 09:43
В Саратовской области жителей села Подлесное обвинили в экстремизме за попытку встретиться с главой района
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И это правильно ,потому ,что так хОчут 86 % нар ..т.есть населения России .
Ну хОчут они этого , что же тут поделать ?
Менталитет .
krauze 27 сентября 2018 | 09:50
Потом удивляются, а чего это люди сваливают за бугор.
censorr 27 сентября 2018 | 09:55
Не, ну о.....еть можно уже. Ну просто 1984 и кафка а в одном флаконе.
u237 27 сентября 2018 | 09:55
так скоро и до "Кровавого воскресенья" дойдет
orein51 27 сентября 2018 | 10:01
Скоро: "обвинили в экстремизме за попытку купить вторую буханку..."