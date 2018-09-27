Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, могут выпустить из СИЗО

Басманный суд рассмотрит сегодня ходатайство следствия.

Вместо содержания под стражей, девушкам предлагают назначить более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий. Это что-то вроде домашнего ареста. Предполагается ряд ограничений, возложенных на подозреваемого по решению суда. Например, нельзя покидать в определенное время свое жилье, находиться в некоторых местах, посещать какие-то мероприятия, с кем-то общаться, использовать различные средства связи. Адвокаты предполагают, что изменение позиции следствия может быть связано с результатами психиатрических экспертиз и с «правдивыми» показаниями подзащитных. Они также надеются на изменение квалификации дела.

Три сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатурян. Его, всего израненного, обнаружили 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Дочерей задержали. Они признали вину. Но объяснили свои действия неприязненными отношениями с отцом. По их словам, он их бил, не пускал в школу и фактически использовал как рабынь.

Экспертиза признала двух старших сестер вменяемыми, младшую — невменяемой в момент совершения убийства. В начале осени ее перевели из камеры для несовершеннолетних в психиатрическое отделение «Бутырки».