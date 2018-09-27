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09:00, 27 сентября 2018

В МИДе назвали «вбросом» информацию об имени Руслана Боширова, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию у себя в Фейсбуке.

Данные третьей части расследования Bellingcat и The Insider российскую дипломатию не убеждают. По мнению Захаровой, все это новый вброс, который «осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России». Между тем Руслан Боширов, который вместе со своим партнером Петровым называл себя в интервью RT «бизнесменом средней руки», как выяснили расследователи, анализируя данные о выпускниках ДВОКУ, – полковник главного управления Минобороны полковник Анатолий Чепига. Ему 39 лет, он служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, трижды был в командировке в Чечне, а в 2014 году президент Путин присвоил ему звание Героя России за участие в некой «миротворческой миссии». Сам Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос об этих людях, говорил так: «Мы знаем, кто они такие, ничего там особенного и криминального нет». Президент уверял, что это гражданские лица.

Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RТ заявили, что приезжали в Солсбери как туристы. Они называют себя «предпринимателями средней руки» и отрицают свою причастность к отравлению Скрипалей.

Комментарии

30

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post_v 27 сентября 2018 | 09:06

вброс правды

то есть Мария Захарова подтвердила правдивость информации о настоящем имени гражданского лица Васечкина

traxau_okurka 27 сентября 2018 | 09:07

post_v: Если Герою Россию власть даёт задание убивать гражданских лиц в третьей стране, то это означает, что путинская Россия - настоящее террористическое государство.

Между Путиным и Осамой бин Ладеном нет никакой разницы.

tvitov66 27 сентября 2018 | 09:12

traxau_okurka: /Между Путиным и Осамой бин Ладеном нет никакой разницы

ОШИБАЕШЬСЯ! У Аль-Каиды и ИГИЛ нет ни ЯО, ни средств доставки ...

gordy 27 сентября 2018 | 09:17

Вброс? Ведь главное — это суть информации, которую нам предоставили. Ведь, похоже, наружу вылезла правда?

zemljanka 27 сентября 2018 | 09:43

Свихнувшуюся и разложившуюся, от лжи и воровства, власть и обслугу, давно надо изолировать от людей.
Они - лилипутины - убивают и разлагают все живое.
В небе над Сирией убили 15 своих офицеров. Медальки и денег на могилы насыпали. И врут. Что не виноваты.
Вон. Изолгавшаяся нечисть.

tvitov66 27 сентября 2018 | 09:08

post_v: ждем танцев Махи после обнародования истинного ФИО и звания офицера "Петрова"

eduard53 27 сентября 2018 | 09:07

Да Манька сама себя уже не убеждает с её работой в мидацком дурдоме ...

eduard53 27 сентября 2018 | 09:10

А "вбросом" она привычно называет очередной бесполезный сеанс уринотерапии её служивого зрения ...

rosta 27 сентября 2018 | 09:07

Этой облигации что хошь в глаза , всё роса от Перуна.

aleks50 Алексей Клубников 27 сентября 2018 | 09:10

да в МИДе и чёрный квадрат Малевича считают полностью белым и местами пушистым.

cipherman2 27 сентября 2018 | 09:11

Эти 2 обдолбанных: Инсайдер и Беллингкаст, до сих пор не в курсе, что ГРУ не именуется уже ГРУ, а просто ГУ - главное управление... фэйспалм..

eduard53 27 сентября 2018 | 09:15

А чк-нквд-кгб - уже давно фсб, что, конечно же, кардинально меняет сущность этих негодяев ...

hermannhesse456 27 сентября 2018 | 09:48

eduard53: поищи негодяев в своей семье, придурок.

meteor1908 27 сентября 2018 | 09:18

cipherman2: они даже не в курсе, что Чепига уволился из МО РФ ещё год назад, вышел замуж за Боширова, поэтому и взял его фамилию.

zor 27 сентября 2018 | 09:19

cipherman2: Срезал так срезал! Так говоришь не ГРУ , а ГУ?!Все англицкие докозательства рассыпались прямо на глазах.

djuga 27 сентября 2018 | 09:39

cipherman2: Эти 2 обдолбанных до сих пор не в курсе, что ГРУ не именуется уже ГРУ, а просто ГУ
===================================================================

Во-во! А еще ЦРУ называют CIA, а Китай у них - China!
"Ну, тупы-ы-ы-е!", да?
А по делу-то есть что сказать? Привести конкретные данные, документально опровергнуть...

cipherman2 27 сентября 2018 | 09:54

djuga: да есть, на фасаде дома где жил Скрипаль имеется камера, ни кто не предоставил ни одной фото где было бы видно, что один из двух или оба, из парочки баширов и Ко, стоят на ступеньках и проводят какие либо манипуляции с дверной ручкой.. Вопросы есть? отвянь

raffal 27 сентября 2018 | 10:07

cipherman2: ГРУ не именуется уже ГРУ, а просто ГУ - главное управление... фэйспалм..
____________________________
В курсе, в курсе, что ГРУ сменило вывеску на ГУ. Но к чему это крючкотворство? Опричники режима, хоть сталинское гестапо НКВД, что КГБ "развитого социализма", что нынешнее ФСБ всё себя величают "чекистами", хотя это была временная, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ комиссия и ЧК упразнена аж в 1922 году. Но эта чрезвычайщина в покойном "ссср", а сейчас в России, уже длится второй век.
Так что, сморозили Вы чушь к сути дела отношения не имеющая.

rom8883 27 сентября 2018 | 09:12

Видя всё это враньё властей. понимаешь, что их "вбросам" люди не верят.

ostrava 27 сентября 2018 | 09:12

Как всегда,я верю Захаровой!

ostapba 27 сентября 2018 | 09:16

Манька назвала ВБРОСОМ отбросы??
Так про партнера отброса еще Манька не сказала.
Чтоб отброс стал вбросом не моно.
А стерео даже.

chichanik 27 сентября 2018 | 09:17

Операция под кодовым названием "Божья Роса"

vasya_von_smetankin 27 сентября 2018 | 09:19

Это Лёлик и Болик, если на самом деле.
А никакие там не Васечкин с Петечкиным!

apels 27 сентября 2018 | 09:20

Не, ну Захаровой, самой правдивой из дипломатов мира, я, конечно верю :)
Осталось предьявить настоящего полковника Чепиго и утереть нос англичанке.

alex_sionist 27 сентября 2018 | 09:39

В России так долго продвигали услужливых дураков особенно это стало заметно последние 10 дней . Сейчас наблюдаем взрыв некомпетентности на всех уровнях это очень опасно для самой России так уже было в 30-х кодах 20 века. Следующий шаг массовый кровавый террор собственного народа.

timwlad91 27 сентября 2018 | 09:47

В МИДе назвали «вбросом» информацию об имени Руслана Боширова, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей
Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию у себя в Фейсбуке.

Данные третьей части расследования Bellingcat и The Insider российскую дипломатию не убеждают. По мнению Захаровой, все это новый вброс, который «осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России».
---------------
Ясно дело ,что Великобритания,Израиль,Иран и США с Турцией теперь опять споются как давние друзья чтобы вытеснить Россию из Сирии и Украины.
Всегда так было.
Так, что России надо становится сильной экономической и политической державой,как к этому и призывал господин Трамп и с этим согласились на вчерашней передаче первого канала Большая Игра,кроме конечно интеллигента господина Шахназарова и английской политической системе сформированная на основе тотального рабовладения требовавший обильных халяв , чтобы эта дворянская партийная интеллигенция сформированные на основе первобытного пещерного социализма-коммунизма при обилии бюджетных халяв ,не угробили мировую экономическую систему.
Так что Англии точно не хватает Кромвеля для проведения правильных реформ.
Может США поможет в этом Израилю и Англии,которые открыли оголтелую информационную войну против России.Аж самим блевать охота еврейским работникам СМИ от той лживой блевотине что они выдают на русскоязычных СМИ в западных странах и в Израиле.Ну это сперва.Потом во вкус войдут блевотину лживую жрать.
Ну и соответственно Иран и Украину тоже ждут потрясения,так как все кушать хотят и как то это не подчиняется религиозным политическим указам о том что народу надо перестать кушать из за патриотических религиозных чувств к своему руководству.

zibex 27 сентября 2018 | 09:56

Машка ночью допросила Боширова и тот сказал что єто не он.

leinsoo 27 сентября 2018 | 09:59

Редкий бред. Такие действия проводятся специально подготовленными сотрудниками (вот Анна Чапман подходит). Спецназ ГРУ в Сирии работает, в полях, лесах, Но уж точно не в гражданке. Их к такому не готовят.

allexsib 27 сентября 2018 | 10:00

"Вброс"- это опубликованная,заведомо ложная информация,с целью опорочить,оговорить,повлиять на общественнное мнение,самым негативным образом. Маша! А фотогрфии "героя России" Чепиги? А данные ФМС? А "интервью" с "бизнесменами средней руки"? Типа...все всё врут,от Мэй до "Белингкэта",а правда,она сквозит только из уст Машуни? Вас,Мария и присные,развели как полных лохов.Вкинули фото "сладкой парочки",даже бывший завклубом в Дрездене повелся и прокомментировал.Вы сейчас-то хоть понимаете,что англичанам изначально были известны имена этих"петровых-васечкиных"? Они прилюдно поймали вас всех на лжи.Начиная с Путина и заканчивая вами,Маша.......

bun777 27 сентября 2018 | 10:00

Кокаин в МИДе не закончился.

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