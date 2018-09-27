В МИДе назвали «вбросом» информацию об имени Руслана Боширова, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию у себя в Фейсбуке.

Данные третьей части расследования Bellingcat и The Insider российскую дипломатию не убеждают. По мнению Захаровой, все это новый вброс, который «осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России». Между тем Руслан Боширов, который вместе со своим партнером Петровым называл себя в интервью RT «бизнесменом средней руки», как выяснили расследователи, анализируя данные о выпускниках ДВОКУ, – полковник главного управления Минобороны полковник Анатолий Чепига. Ему 39 лет, он служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, трижды был в командировке в Чечне, а в 2014 году президент Путин присвоил ему звание Героя России за участие в некой «миротворческой миссии». Сам Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос об этих людях, говорил так: «Мы знаем, кто они такие, ничего там особенного и криминального нет». Президент уверял, что это гражданские лица.

Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RТ заявили, что приезжали в Солсбери как туристы. Они называют себя «предпринимателями средней руки» и отрицают свою причастность к отравлению Скрипалей.