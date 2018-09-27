Япония с 1-го октября вводит упрощенный режим получения виз для туристических групп
Япония с 1-го октября вводит упрощенный режим получения виз для туристических групп, которые приезжают из России в рамках «пакетных туров».
Для оформления визы достаточно иметь паспорт и заявление, — сообщает РИА со ссылкой на японский МИД.
Комментарии3
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avp235 27 сентября 2018 | 09:05
К тому же и виза японская - бесплатная.
rom8883 27 сентября 2018 | 09:16
Приезжайте, россияне, посмотреть как надо жить.
dominator13 27 сентября 2018 | 09:25
Отжала бы Япония Сибирь вот бы зажили.А что их 135 000 000, и все как один японцы, тем более в 1905 они Российскую империю они раком поставили,а у нас вся страна-многонациональный сброд и все друг друга ненавидят.
Россия с Украиной сделать ничего не может, в Сирии по зубам получает. А тут мощнейшая держава