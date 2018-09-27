Выброс хлора произошел на кемеровском предприятии «Химпром»
Выброс хлора произошел на кемеровском предприятии «Химпром». Пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, в цеху предельно допустимая концентрация превышена в семь раз. Утверждается, что за пределами предприятия превышение не зафиксировано.
Комментарии2
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gregor 27 сентября 2018 | 08:59
Выброс хлора произошел на кемеровском предприятии «Химпром»
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При отправки груза в Сирию ...,видать .
vilingrad 27 сентября 2018 | 09:04
Государство- катастрофа. А этот в Сирии порядки наводит...