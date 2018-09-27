Выброс хлора произошел на кемеровском предприятии «Химпром». Пострадал один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, в цеху предельно допустимая концентрация превышена в семь раз. Утверждается, что за пределами предприятия превышение не зафиксировано.