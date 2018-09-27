МВД предлагает разрешить дознавателям запрашивать информацию в банках о счетах физлиц и ИП в рамках уголовных дел
МВД предлагает разрешить дознавателям запрашивать информацию в банках о счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках расследования уголовных дел. Сейчас такой законопроект готовится.
Как сообщает ТАСС, сейчас такое право есть у следователей, дознавателям необходимо разрешение прокурора или судьи.
Комментарии7
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kottigr1 27 сентября 2018 | 08:53
Можно ещё заставить подозреваемых сразу сдавать ключи от квартиры где деньги лежат на блюдечке с голубой каемочкой.. Хуже не будет !
kunst54 27 сентября 2018 | 08:59
Если учесть, что против главных жуликов и воров никаких уголовных дел не открывают, то всё остальное - мелочь.
alexey125 27 сентября 2018 | 09:05
раскупорка быстрее пойдет без прес хат
ulagai 27 сентября 2018 | 09:27
Надо разрешить любому менту сразу лезть к тебе в карман,без всяких формальностей.
orein51 27 сентября 2018 | 09:50
запрашивать и сейчас можно что угодно и где угодно... вот куда пошлют - это др. тема...
vata_putya 27 сентября 2018 | 10:07
то участковые сведения о квартирах применяли для своих дел, теперь и любой дознаватель свои лапы заупстит в счета
yurhip 27 сентября 2018 | 10:07
Правильно, надо разрешить ЗАПРАШИВАТЬ, но надо при это еще ЗАПРЕТИТЬ банкам выдавать информацию на эти запросы.