МВД предлагает разрешить дознавателям запрашивать информацию в банках о счетах физлиц и ИП в рамках уголовных дел

МВД предлагает разрешить дознавателям запрашивать информацию в банках о счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках расследования уголовных дел. Сейчас такой законопроект готовится.

Как сообщает ТАСС, сейчас такое право есть у следователей, дознавателям необходимо разрешение прокурора или судьи.