Ректор Красноярского медицинского университета Иван Артюхов и проректор стали фигурантами уголовного дела.
Ректор Красноярского медицинского университета Иван Артюхов и проректор Борис Краснопеев стали фигурантами уголовного дела. Они подозреваются в присвоении более одного миллиона рублей, — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.
Комментарии3
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wuwer 27 сентября 2018 | 08:55
Так все ректора всех ВУЗов РФ каждый месяц присваивают около лимона ...
посадив рядовых сотрудников на нищенское пособие..
.ибо такая системная финансовая политика во всех госучреждениях..и профсоюзы им подмахивают
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 08:59
В рфии воруют все, кто может. Не сходя с рабочего места.
cromwel 27 сентября 2018 | 09:18
Абсолютно стандартная картина. Им блядям все иало. И ртом и жопой. Прям как депутаты