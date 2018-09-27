Ректор Красноярского медицинского университета Иван Артюхов и проректор стали фигурантами уголовного дела.

Ректор Красноярского медицинского университета Иван Артюхов и проректор Борис Краснопеев стали фигурантами уголовного дела. Они подозреваются в присвоении более одного миллиона рублей, — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.