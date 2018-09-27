Семь стран СНГ, в том числе, Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан начали тренировку по противовоздушной обороне
Семь стран СНГ, в том числе, Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан начали тренировку по противовоздушной обороне. В ней 3участвуют до ста самолетов, включая стратегические бомбардировщики.
Руководят мероприятием Воздушно-космические силы России, — сообщили в Минобороны.
Комментарии15
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gregor 27 сентября 2018 | 08:55
Семь стран СНГ, в том числе, Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан начали тренировку по противовоздушной обороне
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Турки ..они такие ,нож в спину и ага ...,надо тренироваться ,однако .
Хотя ..... всё равно Израиль виноват .
Менталитет ,потому ,как .
tvitov66 27 сентября 2018 | 09:03
gregor: а кто должен на нас нападать с воздуха? ИГИЛ? Талибан? Моджахеды? Или Израиль? Так у него нет дальней авиации на вооружении ... к чему готовимся? От падения рубля и уровня жизни никакое ПВО не спасет
nersesov 27 сентября 2018 | 09:31
tvitov66: на нас никто не должен наппдать, поэтому можно военные учения не проводить, новую технику в армию не закупать, и, вообще, нах.. эту армию и оборону, вокруг нас одни мирные страны, они, правда, бомбят иногда Белград, Ливию, оккупируют другие страны (Ирак, Афганистан и пр.), помогают втихоря террористам, но это ведь только хорошо, на пользу непослушным.
Николай Григорьев 27 сентября 2018 | 09:18
gregor: Однозначно!!!! Будем бомбить Израиль
sergilio 27 сентября 2018 | 08:55
Будут учиться стрелять по Ил-20?
Sasha Kimlyk 27 сентября 2018 | 08:57
sergilio: пройденный этап, теперь истребители
murad_manapov 27 сентября 2018 | 09:00
Асад всех научит противовоздушной обороне
vilingrad 27 сентября 2018 | 09:00
Из-за одного плешивого нервного коротышки столько хайпа...
seva1223 27 сентября 2018 | 09:04
Кто платит (руководит) и так всем понятно, однако пенсионеры негодуют... До ста самолетов это 2 или 5!? И кто то уже расскажет людям что все эти ПРО (вообще все от американских до китайских) не эффективны, разве что против гражданских, больших, высоко и медленно летящих самолетов!?
vasya_von_smetankin 27 сентября 2018 | 09:04
И это правильно!
А вдруг опять налетят жыдо-бэндэровские F-16, МИГ-29, СУ-25 и прочие "Буки", и будут опять сбивать малайзийские "Боинги", наши Ил-20, топить "Курски" травить Скрипалей и расстреливать наши школы в Беслане?
ulagai 27 сентября 2018 | 09:15
Чекисты продолжают бряцать устаревшим вооружением,пытаются запугать всех окружающих.А чем ещё заниматься банкротам?
midnightblues 27 сентября 2018 | 09:26
ulagai: Все просто
Дебилонаселение нужно держать в панике,чтобы случайно не очухались и не начали соображать
tvitov66 27 сентября 2018 | 09:37
midnightblues: стаду уже прописали пенсионную фигу на 5 лет и лечебное голодание, так что соображающих в том кто виноват с каждым днем будет все больше. Виноватые конечно будут не они сами что выбирали и терпели десятилетиями ворье, а естественно плохие бояре ... и дальше все по накатанной дорожке
cromwel 27 сентября 2018 | 09:21
Сборище нищебродов на ржавых консервных банках. Весь спектакль для красивой картинки лохам по телеку.
ymnik29 27 сентября 2018 | 09:24
Стратегический бомбардировщик ТУ-160 берет за раз 148 тонн топлива и палит его за 4-5 часов!
Даешь больше таких учений и пенсию в 70 лет !