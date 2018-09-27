Записная книжка Цоя, а также текст песни, написанной рукой автора, автограф и паспорт проданы на аукционе

Записная книжка Виктора Цоя, а также текст песни, написанной рукой автора, автограф и паспорт лидера группы «Кино» проданы на аукционе Литфонда. Общая стоимость лотов превысила 15 миллионов рублей.

Паспорт был продан за 9 миллионов рублей. Записная книжка Цоя с номерами Бориса Гребенщикова и Михаила Науменко обошлась коллекционеру в три миллиона, — сообщает издание Фонтанка.

Ранее отец Виктора Цоя Роберт назвал «блефом» историю с продажей паспорта – против аукциона выступили активисты общественного движения Рок-Петроград.