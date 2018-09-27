Ведомости: До следующих выборов возможна отставка еще десяти губернаторов
До следующих выборов возможна отставка еще десяти губернаторов, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
По мнению политологов, в частности, могут быть уволены главы Курской и Липецкой областей – Александр Михайлов и Олег Королев. Возможна и отставка губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Срок его полномочий истекает в 2019 году.
Накануне президент Путин отправил в отставку глав трех регионов – Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии.
Комментарии5
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venq 27 сентября 2018 | 08:36
надо в певую очередь, чтобы новые губернаторы отбирались бы по физиономическому ряду. ну, типа лица, чтобы напоминали полюбившихся народу актеров, играющих всегда положительные роли.
:D
sergilio 27 сентября 2018 | 08:45
Что он всё губернаторов увольняет. Пусть сам уйдёт. Всем же только лучше будет.
vezdehod 27 сентября 2018 | 08:51
Ведомости: До следующих выборов возможна отставка еще десяти губернаторов
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Тусуй не тусуй - всё равно получишь..."Едрёную Россию" Колода из Краплёных карт.
nns33 27 сентября 2018 | 08:47
Какая разница скольких заменят ? Все эти рокировочки исключительно в интересах власти. Людям от этих перестановок ни жарко,ни холодно.
sasass 27 сентября 2018 | 08:48
Мельчают губернаторы - их смело можно обзывать ушкуйниками региональными...