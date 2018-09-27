Президент Украины Петр Порошенко выступил на сессии Генассамблеи ООН с призывом «остановить Россию, пока она не напала еще на кого-нибудь».

По словам Порошенко, «Украина платит большую цену за суверенный выбор жить в свободном мире на основе демократических ценностей. Россия наказывает Украину за это решение».

Украинский лидер считает, что ООН не должна молчать, когда международное право нарушает страна с правом вето в Совбезе. Порошенко призвал ужесточить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море — по его словам, после строительства моста через Керченский пролив Россия препятствует навигации украинских и международных судов, — сообщает «КоммерсантЪ».