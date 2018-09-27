Порошенко выступил на сессии Генассамблеи ООН с призывом «остановить Россию, пока она не напала еще на кого-нибудь»
Президент Украины Петр Порошенко выступил на сессии Генассамблеи ООН с призывом «остановить Россию, пока она не напала еще на кого-нибудь».
По словам Порошенко, «Украина платит большую цену за суверенный выбор жить в свободном мире на основе демократических ценностей. Россия наказывает Украину за это решение».
Украинский лидер считает, что ООН не должна молчать, когда международное право нарушает страна с правом вето в Совбезе. Порошенко призвал ужесточить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море — по его словам, после строительства моста через Керченский пролив Россия препятствует навигации украинских и международных судов, — сообщает «КоммерсантЪ».
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukretotakoividskota 27 сентября 2018 | 08:37
Прошенко очередной пустиой зал призвал.
tttyyy 27 сентября 2018 | 08:38
ukretotakoividskota: смотрю на Петьку Перегара и просто дивлюсь, но хотя бы один день можно не надираться до усрачки.
vezdehod 27 сентября 2018 | 08:47
tttyyy:
смотрю на Петьку Перегара и просто дивлюсь, но хотя бы один день можно не надираться до усрачки.
====================================================================================
Матушка Кочерыжка...Время 08.38, а ты уже НАЖРАЛАСЬ. Что с тобой происходит?
kottigr1 27 сентября 2018 | 08:37
А как всё лихо затевалось !
Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада, отнял пенсии у россиян..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора..
serhio_25__ 27 сентября 2018 | 08:44
kottigr1: А чего Парашка опять истерит? У него же сильнейшая армия на континенте.
yuriykyvich 27 сентября 2018 | 09:31
serhio_25__: Хотите ВОЙНЫ? Вы ее получите и не на "дальних подступах". Кстати, основа нашего ядерного щита - SS-18 "Сатана", аналогов которуму до сих пор еще нет, разработан в Украине. Но у нас зато есть Рогозин! Вот с ним любителей "Сала" и победим.
old_skull 27 сентября 2018 | 09:58
yuriykyvich: Усатый, Сатана разработана там, гдев СССР построили завод и институт. Думаешь в Москве нет всей документации по всему, что изготавливали на территории СССР. А то ещё будешь писать, что Жигули разработали в Тольятти только тольяттинцами.
yuriykyvich 27 сентября 2018 | 09:51
kottigr1: Зри в Корень (с). Еще Весной 2013 наш Президент объявил (Доллар тогда стоил рублей 30), что на фоне продолжающегося Мирового (?!?) экономического кризиса, с Экономикой у нас проблеы. И тогда в их головах зародилась Идея - Создать ЕАЭС, некое подобие СССР, но без довесков типа Туркмении, Кигизии и отколовшихся стран Прибалтики. Естевенно на всем постсоветском пространстве это были Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина. Причем Украина, по своему потенциалу, перевешивала и Белоруь с Казахстаном. Но вот незадача, именно в том же году Украина должна была сделать первый шаг для вступления в ЕС, а без нее вся идея (как с "Союзным государством" России и Белоруси) не имела смысла.
Уж не знаю какой силыкомпромат был у ВВП на "любителя срывать чужие шапки в туалетах", тогда подписание не состоялось и начался Майдан. Дальнейшие события Вам известны. И Украину разделить не получилось, хотя такие планы были - от Харькова до Одесы, ну а "Крымнаш" и люпмены Донбасса добавили каплю мёда...
kara 27 сентября 2018 | 08:41
если Климкин заснул на выступлении Порошенко, то что про остальных говорить.
pedrobutylkovich 27 сентября 2018 | 08:42
Денег надо было просить!
blackshard77 27 сентября 2018 | 08:43
pedrobutylkovich: Всмысле надо? Он и попросил, вы просто невнимательно слушали)
xoxlokost 27 сентября 2018 | 08:43
Молодец Петруха , смелый поступок ! Буду голосовать за тебя ,только ты сделаешь остатки Украины - лидером Евросоюза !
-Щеневмерла Украине тра-та-та чето там еще .... Блин ,стыдно то как ,свой гимн забыл ! Пойду люстрирую себя в мусорном баке ,заодно и пожру чего нибудь .
davi__koloradov 27 сентября 2018 | 08:44
Порошенко прав. Взбесившуюся мокшанскую орду нужно остановить.
xoxlokost 27 сентября 2018 | 08:50
davi__koloradov: А сами то че , всрались ? Как там кстати бза космических чевенов на Азовском море стоит?
blackshard77 27 сентября 2018 | 09:00
davi__koloradov: а почему у Порошки такой херовый сич-райтер? Почему он второй год (если не третий) с одной и той же речью в ООН выступает?
Зачем он вообще туда ездит если можно просто магнитофон поставить прокрутить туже кассету что была в прошлые разы, в конце ну не знаю крикнуть Остаточнопрощевайдякуюшановнипаны и всё)
ostapba 27 сентября 2018 | 08:58
Уж отыграются федералы с федерастами России за это на Воронеже.
Аж жалко несчастных воров в воронеже.
Даже..
love_etc 27 сентября 2018 | 09:03
Зачем бензин у России покупаешь, Петя?
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 09:03
Педя Поросячьи-Глазки прохрюкал в полупустом зале и рассмешил дремлющих делегатов ГА ООН . Когда же эту свиноматку Педю отправят в его истинное место - свинокомплекс.
bagarius_goonch 27 сентября 2018 | 09:06
Изобретение искусственного кошерного сала - грандиозный успех студентов Украины!!! Шнобелевская премия у них в кармане!!!
rom8883 27 сентября 2018 | 09:22
Правильно сказал. В Латвии вовсю подкармливается пятая колонна.