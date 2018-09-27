Издателя Медиа-зоны Петра Верзилова выписали из больницы. Однако немецкие врачи продолжают выяснять источник отравления. Токсикологические исследования пока не дали четкого ответа.

Накануне сам Верзилов заявил немецкой газете Бильд о своей уверенности в том, что за отравлением стоит ГРУ. «Это было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, они опробовали новый коктейль из отравляющих веществ, потому что мое отравление отличалось от других», — сказал Верзилов.