Издателя Медиа-зоны Петра Верзилова выписали из больницы
Издателя Медиа-зоны Петра Верзилова выписали из больницы. Однако немецкие врачи продолжают выяснять источник отравления. Токсикологические исследования пока не дали четкого ответа.
Накануне сам Верзилов заявил немецкой газете Бильд о своей уверенности в том, что за отравлением стоит ГРУ. «Это было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, они опробовали новый коктейль из отравляющих веществ, потому что мое отравление отличалось от других», — сказал Верзилов.
Комментарии5
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patrikk_2 27 сентября 2018 | 08:40
Накануне сам Верзилов заявил немецкой газете Бильд о своей уверенности в том, что за отравлением стоит ГРУ...
Судя по тому что Петя-петушок так до конца и не отравился, то можно с уверенностью сказать, что за его отравлением стоят Герои РФ, полковники ГРУ Петров и Чепига.
avp235 27 сентября 2018 | 09:10
Симптомы напоминают отравление атропином или соком беладонны (красавки).
gluhoy2250 27 сентября 2018 | 09:22
Каждая Пердила, таким образом хочет показать свою значимость. Лучше пусть с Талоконниковой спросит, кто его отравил!
gluhoy2250 27 сентября 2018 | 09:22
Каждая Пердила, таким образом хочет показать свою значимость. Лучше пусть с Талоконниковой спросит, кто его отравил!
rom8883 27 сентября 2018 | 09:24
Скоро проявится ещё парочка бизнесменов средней руки.