представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat, в которой утверждается, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Он полковник ГРУ и «Герой России». Как отмечает Захарова, вброс произошел сразу после выступления Терезы Мей в Совбезе ООН, которая вновь выдвинула бездоказательные обвинения против России.
По мнению Захаровой, основная задача информационной кампании — «отвлечь внимание от главного вопроса – что произошло в Солсбери».
Руслана Боширова и Александра Петрова обвиняют в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Британские власти считают обоих сотрудниками ГРУ.
Комментарии6
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semia 27 сентября 2018 | 08:34
Ну пусть теперь Толя Чепига придет к Симоньян и все опровергнет!
kottigr1 27 сентября 2018 | 08:34
Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
seva1223 27 сентября 2018 | 08:34
Ну так в чем вопрос, интервью Башкирова и Чепиги в студию!
gordy 27 сентября 2018 | 08:35
Но это ведь правда?
tv_victim 27 сентября 2018 | 08:35
Как говаривал старик Нестаниславский - верю!
dvdd 27 сентября 2018 | 08:35
Машка, позови Чепыгу и Петрова разом. Урой бриттов в фекалиях.