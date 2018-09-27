представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat, в которой утверждается, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Он полковник ГРУ и «Герой России». Как отмечает Захарова, вброс произошел сразу после выступления Терезы Мей в Совбезе ООН, которая вновь выдвинула бездоказательные обвинения против России.

По мнению Захаровой, основная задача информационной кампании — «отвлечь внимание от главного вопроса – что произошло в Солсбери».

Руслана Боширова и Александра Петрова обвиняют в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Британские власти считают обоих сотрудниками ГРУ.